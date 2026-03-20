Il Napoli affronta il Cagliari all’Unipol Domus (18.30). Antonio Conte guida gli azzurri alla ricerca di tre punti vitali per le residue speranze di aggancio in vetta e la rincorsa all’Inter. Con nove punti di distacco a nove giornate dal termine, i partenopei puntano alla quarta vittoria consecutiva.
Conte, con il mantra "Crederci fino in fondo", non lascia nulla di intentato. Recuperati cinque punti sull’Inter nelle ultime due giornate, Napoli ha l'obiettivo di consolidare la posizione tra le prime quattro per la Champions League e lo scontro diretto con il Milan.
Formazione azzurra
Per la trasferta in Sardegna, Conte si affida agli uomini più in forma. De Bruyne e McTominay, decisivi contro il Lecce, dal primo minuto. Modulo consolidato mantenuto: De Bruyne libero di svariare, affiancato a centrocampo da Alisson, alle spalle di Hojlund. Duo Gilmour-McTominay in mediana; Lobotka, Anguissa ed Elmas (infortuni/recupero) in panchina. In difesa, Beukema confermato, con Olivera al posto di Juan Jesus.
Oltre al sogno rimonta, il Napoli punta al secondo posto. Cruciale la prossima sfida contro il Milan per il sorpasso sui rossoneri (che affronteranno il Torino). Gara di Cagliari strategica in ottica Champions League.
Probabili formazioni
Cagliari di Pisacane schiera il 3-5-2: Caprile; Zè Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Zappa; Folorunsho, Esposito.
Indisponibili: Belotti, Felici, Idrissi, Borrelli. Squalificato: Obert. Napoli di Conte risponde con il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Allison; Hojlund. Indisponibili: Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara, Neres.
Arbitro Mariani di Roma. Match venerdì 20 marzo 2026, 18:30 equilibrato. Napoli, favorito, non deve sottovalutare un Cagliari motivato e bisognoso di punti salvezza, puntando a una rimonta clamorosa.