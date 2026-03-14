Il Napoli si prepara ad affrontare il Lecce in una gara che si preannuncia fondamentale per la corsa alla qualificazione in Champions League. La partita, in programma alle 18 allo stadio Maradona, vede la squadra di Conte impegnata a difendere il terzo posto in classifica e a tentare l’assalto al Milan, prossimo avversario dopo la sosta per le Nazionali.

La situazione in classifica è chiara: con l’Inter ormai saldamente in testa e già virtualmente qualificata alla prossima Champions, restano tre posti disponibili per cinque pretendenti. Oltre al Napoli, sono in lotta Milan, Como, Roma e Juventus.

Gli azzurri hanno attualmente cinque punti di vantaggio su Como e Roma, che si affronteranno nello scontro diretto domenica. Una vittoria contro il Lecce permetterebbe al Napoli di allungare ulteriormente sulle inseguitrici e, in caso di pareggio tra Como e Roma, il distacco salirebbe a sette lunghezze.

Conte ritrova gli infortunati e valuta le scelte in attacco

Antonio Conte, consapevole dell’importanza della gara, ha lavorato per mantenere alta la concentrazione della squadra. Il tecnico può finalmente contare sul rientro a pieno regime di alcuni degli infortunati di lungo corso, tra cui De Bruyne e Lukaku, entrambi recuperati dopo i rispettivi problemi muscolari. Nonostante ciò, è probabile che Conte scelga ancora Elmas e Hojlund dal primo minuto, ma la possibilità di schierare i due belgi dall’inizio è ormai imminente.

Il contributo di De Bruyne e Lukaku potrebbe rivelarsi determinante nel finale di stagione per la conquista di uno dei primi quattro posti.

La formazione azzurra dovrebbe schierarsi con Meret tra i pali, Beukema, Buongiorno e Olivera in difesa, Politano, Anguissa, Gilmour e Spinazzola a centrocampo, Elmas e Alisson alle spalle di Hojlund. Tra gli indisponibili figurano Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka, Vergara e Neres.

Lecce in cerca di punti salvezza

Il Lecce, guidato da Di Francesco, arriva a Napoli con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona retrocessione. I salentini hanno solo tre punti di vantaggio sulla Cremonese, terz’ultima in classifica, e sono chiamati a una prova di carattere contro una delle squadre più in forma del campionato.

La probabile formazione vede Falcone in porta, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo in difesa, Ramadani e Coulibaly in mediana, Pierotti, Gandelman e Banda alle spalle di Stulic. Tra gli indisponibili Berisha, Camarda e Gaspar, mentre Tiago Gabriel è l’unico diffidato.

La direzione di gara sarà affidata all’arbitro Abisso di Palermo. Il match si preannuncia combattuto, con entrambe le squadre motivate da obiettivi importanti: il Napoli per la Champions, il Lecce per la salvezza.