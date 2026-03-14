L’Inter torna a San Siro per affrontare l’Atalanta, con l’imperativo di superare la recente sconfitta nel derby e difendere i sette punti di vantaggio in vetta alla classifica. La squadra allenata da Cristian Chivu è chiamata a una pronta reazione per mantenere il margine sulle inseguitrici in questa fase decisiva della stagione. La partita si prospetta impegnativa, con i nerazzurri che dovranno fare i conti con alcune assenze significative e con un avversario desideroso di riscatto dopo la recente delusione europea.

L’Inter, già capace di dimostrare in questa stagione una notevole capacità di reazione alle difficoltà, punta a replicare la striscia positiva che seguì la sconfitta dell’andata contro il Milan: quattordici vittorie e un pareggio nelle quindici partite successive.

Il pubblico di San Siro è pronto a sostenere la squadra in uno stadio quasi esaurito, con pochissimi biglietti ancora disponibili per una sfida che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa allo scudetto.

Le scelte di formazione e le assenze

Per l’incontro con l’Atalanta, Chivu dovrebbe schierare dall’inizio Denzel Dumfries, mentre in attacco torna a disposizione Marcus Thuram, assente nel derby per un attacco influenzale. Il francese guiderà il reparto offensivo affiancato da Pio Esposito, giovane rivelazione della stagione nerazzurra, già autore di quattro gol in campionato. In difesa, Alessandro Bastoni è in forte dubbio a causa di un colpo rimediato nel derby e potrebbe essere sostituito da Carlos Augusto.

Francesco Acerbi spera in una maglia da titolare al centro della difesa, con Akanji che potrebbe spostarsi sulla destra. A centrocampo, resta aperto il ballottaggio tra Sucic e Mkhitaryan, con il croato leggermente favorito.

L’Atalanta, guidata da Raffaele Palladino, arriva a Milano dopo una pesante sconfitta in ambito europeo e con alcune assenze di rilievo. De Ketelaere e Raspadori non saranno della partita. La formazione bergamasca dovrebbe affidarsi a Carnesecchi tra i pali, con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac a comporre la linea difensiva. Sulle fasce spazio a Zappacosta e Bernasconi, mentre in attacco Scamacca sarà il riferimento centrale supportato da Samardzic e Zalewski.

Il momento delle due squadre

L’Inter si presenta alla sfida forte di un percorso recente che ha visto quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque giornate di Serie A, mantenendo salda la vetta della classifica con 67 punti. La squadra di Chivu ha mostrato solidità e capacità di reazione, come dimostrato dalle vittorie contro Sassuolo, Juventus, Lecce e Genoa. L’Atalanta, invece, occupa attualmente il settimo posto con 46 punti e arriva da una serie di risultati altalenanti: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato. I bergamaschi hanno superato Parma, Cremonese e Napoli, ma hanno incontrato difficoltà in trasferta e nell’ultimo turno hanno pareggiato contro l’Udinese.

La partita tra Inter e Atalanta si preannuncia quindi come un confronto ad alta intensità, con entrambe le squadre determinate a ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15:00 e lo stadio Meazza sarà teatro di una sfida che promette spettacolo e grande agonismo.