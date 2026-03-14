Udinese e Juventus si affrontano al Bluenergy Stadium di Udine in una delle partite più attese della ventinovesima giornata di Serie A. Il match, in programma con inizio alle ore 20.45, vede i friulani ospitare una Juventus determinata a rimanere agganciata alle posizioni di vertice. L’incontro si preannuncia combattuto, con entrambe le squadre motivate a ottenere un risultato positivo in questa fase cruciale della stagione.

Situazione infortunati e scelte tattiche

L’Udinese arriva alla sfida con alcune defezioni importanti, in particolare sulle fasce.

Tra i friulani, Zanoli è fuori per il resto della stagione, mentre Zemura e Bertola non saranno disponibili per problemi fisici. La Juventus, invece, deve fare i conti con assenze di rilievo: mancheranno Holm e Milik, mentre Vlahovic non è stato convocato. Boga è favorito su David, con Yildiz schierato come falso nove.

Le probabili formazioni

L’Udinese dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2: Okoye tra i pali, difesa composta da Ehizibue, Kabasele e Kristensen; a centrocampo Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski e Kamara; in attacco Zaniolo e Davis. L’allenatore Runjaic sembra intenzionato a puntare su Ekkelenkamp dal primo minuto. La Juventus, invece, dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1: Perin in porta, linea difensiva con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso; in mediana Locatelli e Thuram; sulla trequarti Conceicao, McKennie e Boga, con Yildiz come riferimento offensivo.

Il tecnico bianconero sembra orientato a confermare questa formazione per affrontare un’Udinese in emergenza sulle fasce.

Precedenti, classifica e copertura televisiva

Nei precedenti più recenti tra le due squadre, la Juventus ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta negli ultimi cinque confronti diretti. La storia della sfida vede i bianconeri avanti con 76 successi, 22 pareggi e 14 vittorie dell’Udinese su un totale di 112 partite disputate. In classifica, l’Udinese occupa l’undicesima posizione con 36 punti, mentre la Juventus è sesta, a un solo punto di distanza da Como e Roma, rispettivamente quarta e quinta.

La partita sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky, con possibilità di seguirla anche in streaming tramite le piattaforme dedicate.

Gli abbonati potranno scegliere tra diverse opzioni, tra cui Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go e NOW, oltre all’app DAZN disponibile su vari dispositivi. L’attesa per il match è alta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare punti preziosi in ottica campionato.