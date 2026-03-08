La Cremonese subisce una sconfitta nello scontro diretto contro il Lecce, ma il tecnico Davide Nicola pone l'accento sulla reazione della squadra e lamenta un episodio finale controverso.

Al termine della gara, Nicola ha dichiarato: “Meritavamo il punto, ma non intendo soffermarmi esclusivamente sull’episodio. Abbiamo interpretato la partita in modo diverso, ritrovandoci sotto di due reti. Con i tre cambi e un assetto modificato abbiamo disputato una gara diversa e una grande ripresa.”

Una Cremonese a due volti

Il tecnico ha sottolineato la netta differenza tra le due frazioni di gioco: “Le partite si percepiscono in base al loro significato attuale.

Nessuno mira a sbagliare un incontro importante, ma per evitare errori è necessario attuare azioni differenti. Essere troppo prudenti può creare difficoltà. La Cremonese che abbiamo visto nel secondo tempo è quella che ci interessa.”

Nicola ha aggiunto: “Mi preme il punto di vista da cui dobbiamo affrontare il percorso verso l’obiettivo, occorre infondere euforia. Tuttavia, non intendo elencare i torti subiti, sebbene alcune situazioni siano palesemente evidenti.”

Frustrazione per un primo tempo da dimenticare

Il tecnico non cela la propria irritazione per l’andamento del primo tempo: “Accetto i risultati, fa parte del calcio se la palla finisce nell’incrocio dei pali. Ma se perdo come stavo perdendo nel primo tempo, la cosa mi infastidisce.”

Nicola ha quindi evidenziato come la squadra sia riuscita a cambiare volto nella ripresa, ma permane il rammarico per un match che si era messo in salita fin da subito.

Il contesto della partita

La partita, valida per la ventottesima giornata di Serie A, si è disputata allo stadio “Via del Mare” contro il Lecce. I padroni di casa si sono imposti per 2‑1 grazie alle reti di Pierotti e Stulic, mentre Bonazzoli ha siglato la rete della Cremonese all’inizio della ripresa. Nel finale, la squadra guidata da Nicola ha protestato per un possibile rigore non concesso, alimentando il rammarico per l’esito negativo.

Questa sconfitta rappresenta il decimo ko nelle ultime quattordici partite per la Cremonese, che rimane ferma a 24 punti in classifica, a tre lunghezze dal Lecce, ora a 27.