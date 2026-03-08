La Fiorentina e il Parma si sono affrontati in un match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, conclusosi con un pareggio a reti inviolate (0-0) allo stadio Artemio Franchi. La partita ha confermato l'equilibrio tra le due compagini, con entrambe le squadre che hanno faticato a trovare la via del gol.

La Fiorentina, impegnata in una delicata sfida salvezza, ha cercato di imporre il proprio gioco, ma ha incontrato la resistenza di un Parma schierato con un atteggiamento prudente. La squadra ospite ha puntato a chiudere gli spazi e a ripartire, senza però riuscire a creare pericoli concreti per la porta difesa dai viola.

Primo tempo di studio

La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio. Il Parma ha tentato una prima conclusione con Strefezza, ma il tiro è terminato alto. La formazione ospite, con una difesa a cinque, ha atteso la Fiorentina, cercando di sfruttare le ripartenze, ma senza trovare sbocchi efficaci.

Ripresa senza sussulti offensivi

Anche nella ripresa, l'inerzia del match non è cambiata. La Fiorentina ha continuato a spingere alla ricerca del gol, ma senza riuscire a costruire occasioni nitide. Il Parma ha mantenuto ordine e compattezza difensiva, riuscendo a impedire ai viola di trovare la via della rete.

Nel corso della partita, al quindicesimo minuto, Strefezza ha provato un tiro da circa venti metri, terminato alto.

La squadra ospite ha continuato a chiudere gli spazi, mentre la Fiorentina, dopo un cross di Harrison, ha guadagnato un angolo senza però ottenere risultati. Poco dopo, Sorensen ha recuperato palla, ma il contropiede si è immediatamente interrotto.

Il risultato finale di 0-0 riflette l'equilibrio mostrato in campo e la difficoltà offensiva di entrambe le squadre, che non sono riuscite a sbloccare il punteggio.