Il Pisa e il Bologna si sfideranno oggi, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 18:30, in occasione del posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. L'incontro si terrà alla Cetilar Arena e le probabili formazioni delle due squadre sono state rese note dalla redazione sportiva.

Le scelte di Hiljemark per il Pisa

Il Pisa scenderà in campo con un modulo 3‑5‑2. Tra i pali ci sarà Nicolas, mentre la difesa sarà composta da Canestrelli, Caracciolo e Bozhinov. Il centrocampo vedrà l'impiego di Leris, Marin, Aebischer, Loyola e Iling‑Junior. In attacco, il tandem sarà formato da Moreo e Stojilkovic.

La panchina a disposizione di mister Hiljemark include Semper, Coppola, Calabresi, Albiol, Angori, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Touré, Piccinini, Meister, Tramoni, Stengs, Durosinmi e Lorran.

Il Bologna di Italiano

Il Bologna risponderà con un modulo 4‑2‑3‑1. La porta sarà difesa da Skorupski, con De Silvestri, Vitik, Heggem e Joao Mario a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno Sohm, Freuler e Pobega, supportando un tridente offensivo composto da Orsolini, Dallinga e Cambiaghi. Le alternative dalla panchina per l'allenatore Italiano comprendono Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Zortea, Lucumí, Moro, Ferguson, Odgaard, Castro, Bernardeschi, Rowe e Dominguez.

Contesto della partita

La partita rappresenta il primo posticipo della giornata, con entrambe le squadre impegnate nella ricerca di punti preziosi per la classifica. L'incontro odierno, in programma alle 18:30, offre al Pisa l'opportunità di riscattarsi davanti al proprio pubblico, mentre il Bologna punta a consolidare il proprio percorso sotto la guida di Italiano.