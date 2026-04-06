Un pareggio a reti inviolate, 0-0, ha caratterizzato l'incontro tra Udinese e Como al Bluenergy Stadium, un risultato che il tecnico bianconero Kosta Runjaic ha definito prezioso, sottolineando l'equilibrio e le difficili condizioni climatiche. Al termine della partita, Runjaic ha evidenziato la capacità della sua squadra di contenere il possesso palla del Como, una formazione reduce da un'impressionante serie di vittorie. "Abbiamo avuto un buon equilibrio, siamo stati capaci di arginare il possesso palla del Como e non è affatto una cosa così scontata", ha dichiarato il tecnico, esprimendo soddisfazione per la solidità dimostrata dai suoi.

La gara, infatti, è stata contraddistinta da un'elevata intensità e da un caldo inatteso per la stagione, un fattore che ha indubbiamente influito sulle prestazioni in campo. "È stata una partita molto intensa che è stata condizionata in qualche modo dal grande caldo, per la prima volta in stagione", ha aggiunto Runjaic. Il tecnico ha poi elogiato l'impegno dei suoi giocatori e l'ottima prova difensiva: "Le due squadre hanno dato tutto, questo è un buon punto anche perché è la seconda gara consecutiva senza subire reti. Abbiamo fatto un'ottima prestazione difensiva, probabilmente potevamo sfruttare meglio la fase offensiva, ma resto molto soddisfatto e orgoglioso della prestazione dei ragazzi".

La battaglia tattica: difese in primo piano

L'incontro ha visto il Como di Fabregas, forte di cinque vittorie consecutive in campionato, tentare di imporre il proprio gioco. Tuttavia, la squadra lariana si è scontrata con la solida difesa dell'Udinese, che ha mostrato grande organizzazione e attenzione nelle chiusure. I friulani hanno saputo arginare le offensive avversarie, rendendo difficile per gli ospiti trovare spazi e creare pericoli concreti. Nel corso della ripresa, entrambe le formazioni hanno avuto le loro opportunità per sbloccare il risultato.

Tra le occasioni più significative, si registra un colpo di testa di Sergi Roberto per il Como, terminato di poco alto, che ha generato un brivido per il portiere Okoye.

Sul fronte opposto, il neo entrato Gueye per l'Udinese ha impegnato severamente il portiere comasco Butez con una conclusione potente. Un'altra chance per i bianconeri è arrivata con Zaniolo, la cui conclusione ravvicinata è stata respinta da un provvidenziale intervento difensivo di Kempf. Nel finale, il Como ha avuto un'ultima, importante occasione con Vojvoda, che, presentatosi solo davanti al portiere, ha tentato un pallonetto finito però sopra la traversa.

Classifica e protagonisti: un punto per l'Udinese, frenata per il Como

Il pareggio permette all'Udinese di consolidare l'undicesimo posto in classifica, confermando la propria ritrovata solidità difensiva, testimoniata dalla seconda gara consecutiva senza subire reti.

Per il Como, invece, lo 0-0 rappresenta un mezzo passo falso che interrompe la striscia di successi. Nonostante ciò, i lariani salgono momentaneamente a quota 58 punti, mantenendo un vantaggio di quattro lunghezze sulla Juventus, attesa dall'impegno casalingo contro il Genoa. La lotta per la prossima Champions League rimane dunque aperta e avvincente.

Tra i singoli, si sono distinti per l'Udinese le prestazioni di Oumar Solet, definito MVP per la sua rocciosa difesa e la qualità offensiva, e di Christian Kabasele, elogiato per la sua precisione e concentrazione contro un attaccante pericoloso come Douvikas. Meno brillante la prova di Nico Paz del Como, apparso invisibile e fumoso, probabilmente affaticato dal caldo cocente e dalla marcatura della difesa friulana. Il fattore climatico, con le alte temperature, è stato un elemento cruciale, influenzando il ritmo e la lucidità delle giocate per tutta la durata dell'incontro.