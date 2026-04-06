UDINE – Cesc Fabregas ha commentato con lucidità il pareggio per 0-0 ottenuto dal suo Como sul campo dell’Udinese. L’allenatore spagnolo ha sottolineato come il calcio sia in continua evoluzione e come le squadre avversarie si stiano adattando al gioco dei lariani. Questa dinamica, secondo Fabregas, è un merito del percorso di crescita e maturazione intrapreso dalla sua formazione.

L'analisi del tecnico e la crescita del Como

“Il calcio cambia continuamente, tutte le squadre che incontriamo non giocano più come facevano lo scorso anno: questo è un merito nostro e del percorso di crescita che abbiamo fatto,” ha dichiarato Fabregas.

Ha poi enfatizzato la necessità di mantenere alta la concentrazione: “Dobbiamo rimanere focalizzati sui nostri obiettivi, senza farci travolgere dal mondo dei social e da un entusiasmo ingiustificato. Il mio lavoro è far crescere questi ragazzi giovanissimi!”. Questa affermazione evidenzia la visione a lungo termine che Fabregas intende infondere nel gruppo.

Proseguendo nella sua disamina, il tecnico ha ammonito: “Il percorso fatto fino ad adesso non deve trarre in inganno. Siamo giovani con tanti punti forti, ma anche grandi possibilità di miglioramento.” Fabregas ha poi identificato una specifica area di perfezionamento per la partita contro l'Udinese: “Oggi ci è mancata la capacità di fare bene l'ultima scelta, ma ci teniamo questo punto e continuiamo a pedalare.” Un messaggio chiaro che invita a non accontentarsi e a proseguire con impegno.

Un punto prezioso e la filosofia di crescita

Il Como porta a casa un punto da Udine, un risultato che conferma la propria solidità in trasferta. Il tecnico spagnolo ha ribadito che questo è frutto di un lavoro collettivo e di un'evoluzione tattica costante, che ha reso la squadra meno prevedibile e più difficile da affrontare. Questa flessibilità e adattabilità sono pilastri della filosofia di gioco promossa da Fabregas.

L'allenatore ha inoltre richiamato l'attenzione sul rischio di lasciarsi influenzare da entusiasmi esterni. Ha ribadito l'importanza cruciale di mantenere una concentrazione ferrea e un'umiltà costante, elementi indispensabili per garantire una crescita continua e sostenibile del progetto sportivo.

Il sorprendente cammino del Como in Serie A

Il Como di Cesc Fabregas sta vivendo una stagione sorprendente e ricca di soddisfazioni in Serie A. La squadra ha saputo conquistare risultati di grande rilievo. Tra le vittorie più significative spicca quella ottenuta in rimonta per 3-1 contro il Lecce. Quella partita ha rappresentato un momento chiave per i lariani, permettendo loro di scavalcare la Juventus in classifica e di consolidare la propria posizione nella corsa verso l'Europa. Un traguardo che, fino a poco tempo fa, sembrava quasi impensabile.

Nel dettaglio della sfida contro il Lecce, dopo l'iniziale vantaggio di Coulibaly, il Como ha saputo reagire con determinazione. La rimonta è stata concretizzata grazie alle reti decisive di Douvikas, Rodríguez e Kempf, a testimonianza della forza d'animo e della qualità offensiva della squadra. Questi successi rafforzano la convinzione che il percorso intrapreso sia quello giusto per affermarsi come una solida realtà nel panorama della massima serie italiana.