Si avvicina il fischio d’inizio della sfida tra Pisa e Bologna, in programma oggi, 2 marzo 2026, alle ore 18:30 alla Cetilar Arena. La redazione ha reso note le probabili formazioni con cui le due squadre scenderanno in campo.

Pisa: modulo 3‑5‑2 e undici titolare

Il Pisa dovrebbe schierarsi con un 3‑5‑2. Tra i pali è confermato Nicolas, affiancato in difesa da Canestrelli, Caracciolo e Bozhinov. A centrocampo agiranno Leris, Marin, Aebischer, Loyola e Iling‑Junior, mentre il tandem offensivo sarà composto da Moreo e Stojilkovic. In panchina figurano Semper, Coppola, Calabresi, Albiol, Angori, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Touré, Piccinini, Meister, Tramoni, Stengs, Durosinmi e Lorran.

Alla guida della squadra c’è Hiljemark.

Bologna: 4‑2‑3‑1 con Dallinga punta centrale

Il Bologna dovrebbe rispondere con un 4‑2‑3‑1. Skorupski sarà il portiere, con De Silvestri, Vitik, Heggem e João Mário in difesa. A centrocampo agiranno Sohm e Freuler, mentre Pobega sarà il trequartista. In attacco, il tridente sarà composto da Orsolini, Dallinga e Cambiaghi. In panchina ci sono Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Zortea, Lucumì, Moro, Ferguson, Odgaard, Castro, Bernardeschi, Rowe e Dominguez. L’allenatore è Italiano.

Conferme sulle scelte tattiche

