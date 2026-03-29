Un pareggio a reti inviolate tra Messico e Portogallo ha segnato la riapertura dello stadio Azteca di Città del Messico. L'amichevole, disputata dopo quasi due anni di intensi lavori di ristrutturazione, ha richiamato un vasto pubblico, ma l'entusiasmo per l'evento è stato tragicamente offuscato da un grave incidente avvenuto poco prima del fischio d'inizio.

L'incontro, considerato un test cruciale in vista del prossimo Mondiale, ha visto il Portogallo scendere in campo senza la sua stella, Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno sfiorato il vantaggio con un potente tiro di Goncalo Ramos, che si è infranto sul palo.

Il Messico, dal canto suo, ha avuto la sua occasione più nitida a dieci minuti dalla fine, quando Gonzalez ha clamorosamente sbagliato un facile colpo di testa. Il risultato finale di 0-0 ha evidenziato la solidità difensiva di entrambe le formazioni, ma anche una certa mancanza di incisività in fase offensiva.

La tragedia che ha funestato la riapertura

La tanto attesa riapertura dello stadio Azteca, destinato a ospitare la partita inaugurale del prossimo Mondiale, è stata purtroppo macchiata dalla morte di un tifoso. Le autorità di polizia hanno riferito che un uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha tentato di saltare da un livello superiore delle tribune a quello inferiore, precipitando a terra e perdendo la vita.

L'incidente si è verificato pochi minuti prima dell'inizio della partita, gettando un'ombra di dolore sull'atmosfera di festa che pervadeva lo storico impianto sportivo.

Nonostante il tragico episodio, la serata è proseguita con una notevole partecipazione di pubblico e un'atmosfera carica di emozione. L'impianto ha sfoggiato nuove luci LED, musica amplificata e spettacolari giochi pirotecnici, che hanno contribuito a creare un ambiente suggestivo. Tuttavia, non sono mancati momenti di tensione, con evidenti abuchei rivolti ai giocatori messicani. Solo Paulinho, calciatore del Toluca, ha ricevuto un'autentica ovazione dal pubblico.

Il nuovo volto dello stadio Azteca e le sue sfide

Il rinnovato stadio Azteca si distingue come il primo impianto sportivo al mondo a ospitare ben tre edizioni della Coppa del Mondo.

I lavori di ristrutturazione, avviati nel giugno 2024, hanno introdotto significative modifiche strutturali e un'esperienza rinnovata per i tifosi, arricchita da effetti luminosi, braccialetti colorati e un'atmosfera complessivamente festosa. La riapertura, però, non è stata esente da criticità: i prezzi elevati dei servizi offerti all'interno e la cronica mancanza di parcheggi hanno generato diverse lamentele tra i presenti. All'esterno dello stadio, il dibattito pubblico si è concentrato su importanti questioni sociali, quali la gentrificazione e la problematica dei desaparecidos, a dimostrazione di come il mondo del calcio sia profondamente interconnesso con le realtà socio-culturali del Paese.

In prospettiva, il Portogallo si preparerà ad affrontare la Nazionale degli Stati Uniti in un prossimo incontro, mentre il Messico continuerà la sua preparazione in vista del Mondiale, con l'obiettivo di sfruttare al meglio il vantaggio di giocare in casa nel torneo imminente.