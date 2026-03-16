Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha delineato la sua visione strategica per il club lariano: trasformarlo in un vero e proprio set televisivo. Questa iniziativa, che giunge in un momento di grande visibilità per la squadra in Serie A, mira a unire il mondo dello sport e quello dell'intrattenimento. "Ho preso il Como per farne un set televisivo", ha dichiarato Suwarso, spiegando che il progetto va oltre il mero risultato sportivo. L'obiettivo è valorizzare il brand del club e sfruttare la suggestiva cornice del Lago di Como per attrarre investimenti e visibilità internazionale, coinvolgendo un pubblico globale attraverso la produzione di contenuti e storie.

Il Como: oltre il campo, un polo di intrattenimento

La strategia di Suwarso prevede una sinergia profonda tra calcio e industria dell'intrattenimento, con l'obiettivo di rendere il Como un punto di riferimento non solo per i tifosi, ma anche per un'audience più ampia. L'investimento è motivato dalla possibilità di raccontare vicende e creare contenuti che trascendano la semplice cronaca sportiva. "Il Como deve diventare un luogo dove si producono storie, non solo risultati", ha affermato Suwarso. Il club rappresenta un'opportunità unica per promuovere il territorio e attrarre nuovi sponsor, capitalizzando sulla popolarità del calcio e sulla bellezza intrinseca del Lago di Como. L'ambizione è costruire un modello sostenibile, garantendo stabilità economica e crescita duratura nel tempo.

Sostenibilità finanziaria e ambizioni sportive

Suwarso ha ribadito che la sostenibilità finanziaria è un pilastro fondamentale del progetto Como, con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio nei conti entro due o tre anni. Ha inoltre assicurato che i piani di sviluppo del club non cambieranno anche in caso di retrocessione, a testimonianza di una visione a lungo termine e di un impegno costante. "Non vogliamo vendere i nostri talenti, anzi abbiamo fatto un’offerta per uno dei migliori del campionato", ha dichiarato, confermando la volontà di rafforzare ulteriormente la rosa e consolidare il progetto sportivo. Grazie al supporto di una delle proprietà più solide a livello internazionale, il Como si afferma come una delle realtà più interessanti del panorama calcistico italiano, capace di coniugare ambizioni sportive e un'innovativa integrazione con il settore dell'intrattenimento.