Il Tottenham è ormai prossimo a siglare un accordo con Roberto De Zerbi, destinato a diventare il nuovo allenatore degli Spurs. L'intesa prevede un contratto quinquennale che lo posizionerebbe tra i tecnici più remunerati della Premier League. Tuttavia, questa imminente nomina ha scatenato un forte malcontento tra una parte della tifoseria, la quale critica apertamente la posizione dell'allenatore italiano in merito al caso Mason Greenwood.

Accordo per la panchina degli Spurs

Il club londinese ha identificato in De Zerbi il candidato principale per succedere a Igor Tudor, che si è recentemente dimesso.

Le trattative sono in una fase avanzata e comprendono anche la definizione dello staff tecnico che accompagnerà il mister. L'obiettivo primario è consolidare la squadra, evitare la retrocessione e gettare le basi per un progetto a lungo termine.

Le proteste della tifoseria su Greenwood

La scelta del Tottenham è contestata da alcuni gruppi di sostenitori, che puntano il dito contro la gestione del caso Greenwood da parte di De Zerbi durante la sua precedente esperienza al Marsiglia. Il tecnico aveva espresso una difesa pubblica del giocatore, accusato in Inghilterra di violenza domestica e stupro. Questa posizione è stata giudicata troppo morbida da una fetta della tifoseria, generando significative obiezioni.

La posizione dei gruppi di tifosi

Tre importanti associazioni di tifosi – Proud Lilywhites, Women of The Lane e Spurs Reach – hanno formalmente richiesto al club di riconsiderare l'eventuale nomina di De Zerbi. Hanno evidenziato come la sua difesa pubblica di Greenwood, anche dopo il ritiro delle accuse, rischi di sminuire la gravità della violenza contro le donne e si ponga in netto contrasto con i valori di inclusività che il Tottenham dovrebbe promuovere e rappresentare.

Le dichiarazioni di De Zerbi e il dibattito

Durante il suo periodo al Marsiglia, De Zerbi aveva definito Mason Greenwood "un bravo ragazzo" che aveva "pagato caro" per quanto accaduto, aggiungendo di conoscere una persona diversa da quella descritta dai media.

Queste affermazioni hanno ulteriormente alimentato le critiche tra i tifosi, che le considerano inadeguate per un rappresentante di un club con ambizioni di responsabilità sociale.

La situazione rimane in continua evoluzione: se da un lato la dirigenza del Tottenham sembra propensa a finalizzare la scelta, dall'altro la voce di una parte significativa della tifoseria solleva importanti interrogativi sul tipo di leadership e sui valori che il club intende incarnare e promuovere in futuro.