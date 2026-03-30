Roberto De Zerbi si profila come il principale candidato per assumere la guida tecnica del Tottenham. Il club londinese, infatti, sta attentamente valutando il profilo dell'allenatore italiano per la successione di Igor Tudor, con trattative che, sebbene in corso, non hanno ancora portato a dettagli ufficiali riguardanti un eventuale accordo definitivo. La notizia, riportata da diverse fonti sia italiane che britanniche, sottolinea l'interesse concreto degli Spurs per il tecnico che ha lasciato un segno importante nel calcio inglese.

Il percorso di De Zerbi e l'interesse del Tottenham

La ricerca di un nuovo allenatore da parte del Tottenham è stata avviata in seguito alla recente interruzione del rapporto con Igor Tudor. In questo contesto, il nome di Roberto De Zerbi è emerso con forza, posizionandosi tra i profili più apprezzati dalla dirigenza del club. L'allenatore italiano, reduce dalla sua esperienza con l'Olympique Marsiglia, conclusasi lo scorso febbraio attraverso un accordo consensuale, vanta un curriculum che lo rende particolarmente appetibile. La sua precedente avventura al Brighton è stata caratterizzata da risultati importanti e da una notevole capacità di aver valorizzato il gioco della squadra, elementi che lo hanno reso uno dei tecnici più seguiti e stimati nel panorama della Premier League.

Stato delle trattative e scenari futuri

Le informazioni attuali indicano che le trattative in corso tra Roberto De Zerbi e il Tottenham proseguono, ma al momento non sono stati divulgati dettagli precisi né sulle condizioni contrattuali proposte né sulla tempistica di una possibile firma. Nonostante la mancanza di ufficialità, il tecnico italiano rimane il principale obiettivo del club londinese, che lo considera la scelta prioritaria per la panchina. Sebbene De Zerbi sia in pole, vengono comunque monitorati anche altri allenatori con comprovata esperienza in Premier League, i cui nomi circolano come possibili alternative. La situazione resta in evoluzione e si prevede che ulteriori sviluppi possano concretizzarsi nelle prossime settimane, delineando con maggiore chiarezza il futuro della panchina degli Spurs.