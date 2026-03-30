La nazionale tedesca ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Ghana in un'amichevole disputata a Stoccarda. L'incontro è stato un test importante in vista della preparazione ai prossimi Mondiali, che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada. La Germania si è imposta grazie a una prestazione solida e a due reti decisive.

Il vantaggio tedesco è arrivato sul finire del primo tempo, con Havertz che ha trasformato un calcio di rigore al 48'. Nonostante le recenti difficoltà, il Ghana ha trovato il pareggio nella ripresa grazie a Fatawu, che ha segnato al 25' del secondo tempo.

La gara si è decisa nei minuti finali: Undav ha realizzato il gol del definitivo 2-1 al 43' della seconda frazione, assicurando il successo alla formazione guidata dalla DFB.

Germania in crescita, Ghana in difficoltà

Per il Ghana, questa è la quarta sconfitta consecutiva in amichevole, dopo i ko contro Giappone (0-2), Corea del Sud (0-1) e Austria (1-5). La nazionale africana, pur mostrando determinazione, non è riuscita a invertire la tendenza negativa. La Germania, invece, conferma segnali di crescita e sfrutta questa vittoria per rafforzare la propria fiducia in vista delle prossime sfide internazionali.

Il test come banco di prova per la DFB

La partita di Stoccarda ha rappresentato un significativo banco di prova per la selezione tedesca.

La squadra ha mostrato solidità difensiva ed efficacia nelle ripartenze offensive, aspetti accolti con entusiasmo da tifosi e staff tecnico. Il successo contro il Ghana è considerato un segnale positivo in vista delle future qualificazioni e dei tornei imminenti. La prestazione della DFB è stata convincente. Il Ghana, pur lottando, non è riuscito a conquistare punti. Questo test match si inserisce in un calendario ricco di incontri internazionali, utili per valutare la condizione delle squadre in vista delle competizioni mondiali.