Igor Tudor non è più l’allenatore del Tottenham. Il tecnico croato ha interrotto la sua esperienza alla guida della squadra londinese dopo poche settimane. Subentrato a Thomas Frank lo scorso 14 febbraio, Tudor ha lasciato la panchina degli Spurs a seguito di una risoluzione consensuale del contratto, con effetto immediato. La decisione, presa di comune accordo, include anche l'addio dei suoi collaboratori, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.

L'esperienza di Tudor sulla panchina inglese è stata breve e complessa. Il club ha espresso il proprio cordoglio al tecnico per la recente scomparsa del padre Mario.

Dal punto di vista dei risultati, Tudor non è riuscito a invertire la rotta della squadra: nelle prime quattro partite di campionato sono arrivate quattro sconfitte consecutive, mantenendo il Tottenham al quart'ultimo posto in classifica. A ciò si aggiunge l'eliminazione dalla Champions League, avvenuta durante la sua gestione. Al momento, non sono state fornite informazioni ufficiali sul prossimo allenatore.

La carriera di Igor Tudor: tra campo e panchina

La parentesi inglese di Igor Tudor si inserisce in una carriera da allenatore già ricca di esperienze, seppur spesso di breve durata, in diversi campionati europei. Prima di intraprendere la carriera da tecnico, Tudor ha avuto una lunga e prestigiosa esperienza da calciatore, in particolare con la maglia della Juventus e con la nazionale croata, con cui ha conquistato la medaglia di bronzo al Mondiale del 1998.

Questa solida base ha poi aperto le porte alla sua carriera manageriale.

Da allenatore, Igor Tudor ha guidato numerose squadre in diverse leghe europee, dimostrando versatilità e propensione a nuove sfide. Tra i club figurano l'Hajduk Split, il PAOK, il Galatasaray, e diverse squadre italiane come Udinese, Hellas Verona e Lazio. Ha avuto anche un'esperienza in Francia con l'Olympique Marsiglia e, più recentemente, un ritorno sulla panchina della Juventus, seppur per una breve parentesi conclusasi con un esonero dopo pochi mesi. La sua carriera è caratterizzata da numerosi cambi di panchina e da esperienze in diversi contesti calcistici, a cui ora si aggiunge l'avventura al Tottenham.