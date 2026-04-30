Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha espresso un marcato disappunto dopo il pareggio contro il Bayern Monaco nella gara d'andata della Champions League. Al centro delle sue critiche vi è un rigore inizialmente concesso ai Gunners e poi revocato in seguito all'intervento del VAR, una decisione che, a suo avviso, ha profondamente influenzato l'andamento della partita.

L'annullamento del rigore e la reazione di Arteta

Durante il match, l'arbitro aveva indicato il dischetto per un presunto fallo nell'area del Bayern Monaco, ma la decisione è stata ribaltata dopo la revisione video.

Arteta ha commentato con fermezza: “Siamo rimasti delusi per il rigore concesso e poi annullato. Quello che mi fa infuriare è come sia stato possibile annullare il rigore. Questo cambia il corso della partita. E a questo livello, mi dispiace, ma non può succedere.” La sua frustrazione è palpabile, sottolineando l'impatto di tale scelta arbitrale sul morale della squadra e sull'equilibrio del confronto.

Le implicazioni della decisione arbitrale

La partita si è conclusa in parità, e l'episodio contestato ha scatenato la decisa reazione di Arteta. Il tecnico ha ribadito come l'annullamento del rigore abbia inciso in modo significativo sull'andamento del match, privando l'Arsenal di un'opportunità potenzialmente cruciale.

In un contesto di alta competizione come la Champions League, ogni decisione arbitrale assume un peso enorme, e l'errore percepito ha generato una forte polemica, mettendo in discussione l'efficacia del sistema VAR in momenti chiave.

Arteta: una decisione "inconcepibile" e "decisiva"

Arteta ha definito l'annullamento del rigore come una scelta “inconcepibile”. Ha evidenziato che l'arbitro ha rivisto l'azione più volte al monitor prima di cambiare idea, un fatto che ha reso la decisione ancora più difficile da accettare per il tecnico. Ha inoltre aggiunto che si trattava di “un gol potenzialmente decisivo per la fase finale” della competizione. La sua posizione è chiara: a questi livelli, errori di tale portata non sono tollerabili, specialmente quando possono determinare l'esito di incontri cruciali e influenzare il percorso delle squadre verso le fasi successive del torneo.