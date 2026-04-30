Il Lecce si prepara a una delle sfide più delicate della stagione, un vero e proprio crocevia fondamentale per le speranze di salvezza. Domani sera, i salentini affronteranno il Pisa in trasferta, un match dal peso specifico enorme che potrebbe indirizzare il futuro dei giallorossi. Dopo aver raccolto solo un punto a Verona, la squadra è consapevole della necessità di ottenere punti importanti all’Arena Garibaldi.

Dalla sede del ritiro di Villafranca, l’allenatore Eusebio Di Francesco ha analizzato il momento della squadra, sottolineando la difficoltà dell’impegno.

"Non esistono gare facili", ha dichiarato il tecnico, ricordando la prestazione contro il Verona: "Siamo andati per ottenere l’intera posta, ma abbiamo trovato una squadra che aveva messo in difficoltà già altri e non siamo stati in grado di fare gol". Di Francesco ha evidenziato l’importanza del vantaggio in classifica sulla Cremonese: "Abbiamo un punto di vantaggio sulla Cremonese, ed è importante, ma sappiamo che già dalla prossima dobbiamo fare altro". La settimana di ritiro è stata utile per recuperare energie fisiche e mentali, rinsaldando il gruppo in vista di questo appuntamento cruciale.

Situazione della rosa e scelte tecniche

Il Lecce si presenta alla sfida con il Pisa senza particolari problemi fisici.

"Non abbiamo avuto grandi problemi fisici – abbiamo recuperato energie fisiche e mentali", ha confermato Di Francesco. L’unico dubbio riguarda la condizione di Pierotti, che non si è ancora allenato con la squadra e sarà valutato fino all’ultimo. Il tecnico ha espresso fiducia anche per Camarda, rientrato da poco dopo un lungo stop per infortunio: "Si è allenato poco dopo il lungo stop per l’infortunio, ma si è presentato con la testa giusta, sbarazzina e libera. Se può darci una mano dall’inizio? Può essere un vantaggio, è vero. Può partire da subito, ma essere pronto anche a gara in corso".

L’allenatore ha inoltre sottolineato la soddisfazione per il lavoro della difesa e la presenza di alternative valide in panchina, pronte a dare il proprio contributo a gara in corso.

Il Pisa, avversario di giornata, è stato descritto come una squadra fisica e ostica, capace di creare occasioni ma anche di subire reti nei minuti finali. Di Francesco ha invitato i suoi a mantenere alta la concentrazione per tutta la durata dell’incontro, ribadendo come la squadra debba essere "martello per quanto più tempo possibile" e non lasciarsi condizionare dagli aspetti mentali, invitando i giocatori a liberarsi da ogni alibi.

L'apporto fondamentale dei tifosi

Un elemento che potrebbe rivelarsi determinante è il sostegno dei tifosi leccesi. Hanno infatti esaurito in meno di un’ora gli oltre mille biglietti disponibili per la trasferta all’Arena Garibaldi, dimostrando un attaccamento eccezionale.

"Purtroppo in questa stagione, a causa dei divieti, non abbiamo avuto con noi la nostra curva. Il loro calore sarà importante per noi: possono trascinarci e noi possiamo fare lo stesso con loro", ha concluso Di Francesco, evidenziando quanto il supporto del pubblico possa incidere in una partita così delicata.

In vista del match, l’ambiente Lecce appare compatto e determinato, consapevole che la sfida contro il Pisa rappresenta un passaggio cruciale per il futuro della squadra in campionato. La presenza della tifoseria e la ritrovata condizione fisica e mentale sono elementi su cui Di Francesco punta per affrontare al meglio una gara dal peso specifico enorme e raggiungere l'obiettivo stagionale.