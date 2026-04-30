Tutto è pronto per Pisa-Lecce, un incontro cruciale valido per la 35ª giornata della Serie A 2025/26. La partita si disputerà venerdì 1 maggio alle 20:45 presso l'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani di Pisa. La posta in gioco è elevata, con entrambe le squadre impegnate in una lotta serrata per la salvezza e per migliorare la propria posizione in classifica in un finale di campionato che si preannuncia incandescente. Il Pisa, sotto la guida di Hiljemark, cercherà di sfruttare il vantaggio del fattore campo contro il Lecce di Di Francesco, che ritrova al completo la sua difesa con il recupero di Tiago Gabriel.

Le probabili formazioni di Pisa-Lecce

PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojikovic. All. Hijlemark

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Denoon, Marin, Tramoni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco Squalificati: nessuno Indisponibili: Berisha, Gaspar, Fofana, Sottil

Quote Pisa-Lecce: pronostico a favore dei salentini

I bookmaker indicano il Lecce come leggermente favorito nella trasferta all'Arena Garibaldi. Le quote per la vittoria dei giallorossi si attestano intorno a 2.45, con il pareggio quotato a 2.90 e il successo interno del Pisa a 3.00.

Queste cifre, pur indicando un margine sottile, riflettono la fiducia nei confronti della squadra di Di Francesco, galvanizzata dal recente ritorno alla vittoria e dalla ritrovata solidità difensiva.

Protagonisti a centrocampo e in difesa: le statistiche chiave

Il Pisa affida la regia a Ebenezer Akinsanmiro, giovane centrocampista classe 2004 che ha già accumulato 20 presenze in Serie A. Nonostante non abbia ancora segnato, il nigeriano si distingue per la sua vivacità in mezzo al campo, con 1 assist, 412 passaggi, 15 passaggi chiave, 30 tackle e 21 intercetti. Ha vinto 84 dei 163 duelli ingaggiati e completato 20 dribbling su 37 tentati, dimostrando di essere un centrocampista dinamico e prezioso nel recupero palla.

Samuele Angori, ventiduenne versatile, rappresenta un'altra pedina fondamentale per il centrocampo nerazzurro, con 31 presenze stagionali, due assist e una media di 22 passaggi chiave. I 50 falli subiti evidenziano la sua capacità di inserirsi e creare scompiglio, mentre i 41 tackle lo consacrano come un jolly in entrambe le fasi di gioco. Si fa spazio anche Isak Vural, diciannovenne di grande personalità, che in 11 apparizioni ha già recuperato 44 contrasti su 73 e conquistato un calcio di rigore, mostrando un impatto notevole nonostante il minutaggio ridotto.

Sul fronte Lecce, la regia è affidata alla costanza di Ylber Ramadani, con 33 presenze da titolare e 2860 minuti giocati a guidare la mediana salentina.

Il centrocampista albanese eccelle nel recupero palla, con 80 tackle, 44 intercetti, 16 passaggi decisivi e 1333 palloni toccati con una precisione dell'80%. Aggiunge a questo il peso del suo unico gol stagionale e una notevole fisicità nei duelli aerei, oltre a una solida fase di rottura con 175 duelli vinti su 314.

In difesa, torna protagonista Tiago Gabriel, giovane difensore portoghese, baluardo difensivo con oltre 1200 passaggi e una precisione dell'88%, due gol all'attivo e ben 211 duelli vinti. Tra i pali, Wladimiro Falcone si conferma un elemento chiave: il portiere romano ha collezionato 94 parate in stagione, inclusi 2 rigori neutralizzati, subendo 46 gol ma dimostrandosi spesso decisivo nei momenti cruciali, con una percentuale di duelli vinti (23 su 25) che sottolinea la sua leadership in area di rigore.