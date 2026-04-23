L'Atalanta si prepara alla trasferta di campionato contro il Cagliari con una notizia positiva per la difesa: Isak Hien è considerato recuperabile. Il difensore svedese, fermo da fine marzo per un problema muscolare alla coscia sinistra, ha ripreso ad allenarsi individualmente ed è atteso in gruppo, offrendo un'opzione preziosa a Raffaele Palladino.

L'infortunio di Hien risale alla semifinale playoff di qualificazioni mondiali del 26 marzo a Valencia, tra Svezia e Ucraina, dove aveva riportato una distrazione alla giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.

Lo stop lo ha tenuto lontano da partite importanti: Lecce, Juventus, Roma e la semifinale di Coppa Italia. Dal 16 aprile, Hien ha iniziato a lavorare da solo sul campo. Il suo rientro in gruppo è atteso nei prossimi allenamenti a Zingonia, prima della partenza per la trasferta isolana.

Il rientro di Hien e le scelte in difesa

Il recupero di Isak Hien è importante per la retroguardia dell'Atalanta. La sua disponibilità offre a mister Palladino una soluzione aggiuntiva per la difesa a tre, aumentando la profondità della rosa. In vista della partita contro il Cagliari, Hien potrebbe essere schierato, potenzialmente rilevando Berat Djimsiti, con nuove possibilità tattiche. Lo staff valuterà le sue condizioni, ma l'ottimismo è palpabile.

Aggiornamenti sugli infortunati e le rotazioni

La situazione infortunati mostra segnali positivi. Giorgio Scalvini e Sead Kolasinac, acciaccati dopo la gara contro la Roma, non destano preoccupazioni e attesi a disposizione. Anche Charles De Ketelaere, alle prese con i postumi di un'influenza, è in via di recupero. Il ritorno di Hien e Kamaldeen Sulemana, entrambi assenti nell'ultima sfida contro la Roma, fornirà a Palladino più scelte per le rotazioni. Sebbene sia improbabile che entrambi partano titolari nella prossima gara, la loro presenza in lista convocati arricchisce le opzioni.

La sfida in Sardegna contro il Cagliari è un appuntamento cruciale per l'Atalanta, che potrà contare su una rosa più completa e su un reparto difensivo rinforzato dal prezioso ritorno di Isak Hien, elementi fondamentali per i prossimi impegni.