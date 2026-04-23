Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha fatto il nome di un big che potrebbe lasciare la Continassa in estate: "Andrea Cambiaso non è più incedibile: ne ho già parlato in tempi non sospetti ai microfoni di Sportitalia e confermo che c'é un interesse concreto del Barcellona. Valutazione? Siamo passati dai 45/50 milioni di euro presunti ai tempi del Manchester City ai 35 più bonus che potrebbero essere sufficienti per vederlo partire. Con questo non voglio dire che Cambiaso stia male alla Juventus, è un discorso diverso rispetto a quello che dovrà essere fatto ad esempio per Bastoni, ma è evidente che il ragazzo è in una fase strategica della sua carriera e voglia o possa provare un'esperienza diversa.

Ecco perché 35 più 5 di bonus potrebbe essere la cifra giusta per sbloccare un affare da tenere sotto controllo".

Pedullà: 'La valutazione di Alajbegovic sta salendo settimana dopo settimana'

Pedullà uscendo dal tema Juventus ha voluto fare il nome di un altro calciatore che in estate potrebbe scaldare il calciomercato: "Alajbegovic è un nome che piace a tante squadre di Serie A fra cui il Napoli e la Roma. Quello che posso aggiungere è che la valutazione del ragazzo sta salendo, settimana dopo settimana. Se infatti, fino a un paio di mesi fa sarebbero bastati 18/20 milioni di euro adesso ne potrebbero servire 30. Questo perché parliamo di un classe 2007 sul quale oltre alle italiane, si è posato lo sguardo anche delle società tedesche.

De Laurentiis comunque mi risulta essere stato il primo ad aver fatto dei sondaggi concreti ma nel caso specifico bisognerà attendere chi sarà il prossimo allenatore del Napoli".

Chi è Alajbegovic

Alajbegovic è un profilo offensivo moderno, capace di unire qualità tecnica e buona struttura fisica. Dotato di un’ottima velocità nello stretto, ama puntare l’uomo e creare superiorità numerica grazie a un dribbling rapido ed efficace. Dal punto di vista tecnico si distingue per il controllo di palla pulito e la capacità di giocare tra le linee, risultando pericoloso sia come rifinitore sia in fase di conclusione. Fisicamente presenta una buona resistenza e un baricentro basso che lo rende difficile da contrastare nell’uno contro uno, mentre a livello tattico mostra discreta intelligenza nei movimenti senza palla, qualità che gli permette di adattarsi a più ruoli nel fronte offensivo.