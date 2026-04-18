Il percorso della Nazionale italiana femminile nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2027 entra in una fase cruciale. Le azzurre affrontano oggi una delicata trasferta in Danimarca, con la sfida in programma alle ore 15.00 che si rivelerà determinante per l'accesso diretto al torneo internazionale.

Dopo le prime tre giornate del Gruppo 1 della Lega A, la classifica vede la Danimarca in testa con sette punti. Seguono a quota quattro la Svezia e l'Italia, appaiate ma con le svedesi in vantaggio grazie allo scontro diretto. Chiude il raggruppamento la Serbia con un punto.

Oggi si gioca anche Svezia-Serbia alle ore 16.00.

Qualificazione diretta e calendario

Per ottenere la qualificazione diretta ai Mondiali 2027, l'Italia dovrà necessariamente vincere il proprio girone. Solo la prima classificata accede direttamente, mentre le altre tre squadre avranno la possibilità di disputare i play-off. Le due giornate conclusive, previste a giugno, saranno decisive. L'Italia ospiterà la Serbia e poi chiuderà in trasferta contro la Svezia. La Danimarca, invece, affronterà la Svezia in casa e terminerà il girone in Serbia.

La classifica del Gruppo 1 della Lega A vede: Danimarca 7 punti, Svezia 4, Italia 4, Serbia 1. La lotta per il primo posto resta aperta, con le azzurre che dovranno cercare il successo in Danimarca per mantenere vive le speranze di qualificazione diretta.

Esiti della terza giornata

Nella terza giornata delle qualificazioni europee, l'Italia ha ottenuto un successo importante contro la Serbia. Inghilterra e Germania hanno mantenuto il punteggio pieno, mentre Paesi Bassi e Danimarca hanno consolidato le proprie posizioni con vittorie significative. Il cammino delle azzurre resta aperto, ma richiederà risultati positivi per centrare l'obiettivo Mondiale.