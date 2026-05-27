Oliver Bearman, il promettente pilota britannico di ventuno anni, sta vivendo la sua seconda stagione completa in Formula 1 con il team Haas e si è già affermato come uno dei nomi più discussi nel frenetico mercato piloti per il 2027. Nonostante la stagione agonistica sia ancora nelle fasi iniziali, la cosiddetta 'silly season' sembra essere iniziata prima del previsto, anche a causa del posticipo di due Gran Premi ad aprile, che ha limitato le opportunità di confronto tra scuderie e manager.

Bearman ha dimostrato una notevole costanza di rendimento, raccogliendo punti in tre degli ultimi cinque Gran Premi, nonostante un weekend impegnativo a Montreal.

Ha inoltre ottenuto piazzamenti a punti in nove delle ultime quindici gare disputate. Il giovane pilota ha concluso undicesimo a Miami e dodicesimo in altre tre occasioni, evidenziando una progressione significativa rispetto alla stagione precedente. "Lo scorso anno mi ha aiutato a guadagnare fiducia. Nella prima parte della stagione avevo il potenziale per esprimermi ad alto livello, ma ho faticato a farlo con costanza. Negli ultimi mesi ho fatto passi avanti e li sto trasferendo anche nel 2026", ha spiegato Bearman, sottolineando come la sua valutazione delle prestazioni sia più qualitativa che quantitativa, concentrandosi su come si sente alla guida e sulla collaborazione con il team.

Obiettivi chiari e nessuna fretta per il futuro

Il futuro di Bearman è al centro di intense speculazioni, in particolare per un possibile approdo alla Ferrari, ma il pilota mantiene un approccio sereno e focalizzato sul presente. "Non ci sono date in cui devo fare qualcosa. Non mi interessa davvero. Voglio continuare a diventare la migliore versione di me stesso, dare a questa squadra la migliore possibilità di lottare e continuare a divertirmi", ha dichiarato Bearman, ribadendo che la Scuderia di Maranello rimane la sua ambizione principale. "Per me, ovviamente, sono sotto contratto con Ferrari. Hanno avuto fiducia in me fin dall'inizio, quindi è naturale che il mio obiettivo finale sia essere con loro".

Tuttavia, Bearman precisa che al momento la sua attenzione è interamente rivolta alla Haas: "L'obiettivo ora è continuare a costruire con Haas. Sono molto felice della traiettoria che stiamo seguendo".

Il giovane britannico non si lascia distrarre dalle voci di mercato e dalle speculazioni sul suo futuro. "Non migliorerà la mia performance perdere la concentrazione su queste voci e cose simili. Il mio obiettivo principale è fare il meglio che posso e questo mi mette nella posizione migliore per il futuro", ha affermato. Bearman riconosce che la fine del 2026 potrebbe innescare importanti movimenti tra i piloti: "Molte persone hanno i contratti in scadenza. Penso che tutti volessero vedere come sarebbe stato l'ordine delle forze nel 2026 e questo determinerà come sarà il 2027".

Sulla sua preparazione, aggiunge con sicurezza: "Mi sento pronto ogni volta che succede qualcosa. Questo è ciò che conta".

Collaborazione e crescita personale: la chiave del successo

Bearman attribuisce gran parte dei suoi progressi alla sua capacità di accettare il feedback del team, mettendo da parte l’ego e valorizzando il rispetto reciproco. Questo approccio ha contribuito a creare un ambiente positivo sia con gli ingegneri che con il suo entourage personale. Il pilota sottolinea che la collaborazione e la qualità del lavoro di squadra sono elementi fondamentali per la crescita, considerandoli più importanti dei semplici numeri.

Il confronto interno con il compagno di squadra Esteban Ocon, che Bearman ha spesso superato in pista, e le voci di presunte tensioni interne – prontamente smentite dal team principal Ayao Komatsu – non sembrano distrarre il giovane britannico dal suo percorso.

Bearman appare sempre più sicuro di sé e pronto a cogliere eventuali opportunità future, senza però perdere di vista l’obiettivo immediato: contribuire a portare la Haas a risultati sempre migliori prima di considerare un possibile salto di carriera in Ferrari.