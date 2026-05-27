Durante la recente edizione della 500 Miglia di Indianapolis, un incidente in pista ha generato discussioni riguardo ai criteri di classifica. L'episodio ha visto protagonisti Ryan Hunter-Reay e Katherine Legge, la cui collisione al diciottesimo giro ha sollevato interrogativi tra gli appassionati sulle modalità di attribuzione delle posizioni finali in caso di ritiro forzato.

L'incidente è avvenuto quando la Chevrolet n. 31 di Hunter-Reay, del team Arrow McLaren, ha perso aderenza all'uscita della curva 2, scivolando verso il centro del rettilineo posteriore.

Legge, che seguiva da vicino con la sua HMD Motorsports n. 11, si è trovata di fronte a una scelta improvvisa: evitare il contatto o colpire la vettura di Hunter-Reay. La pilota britannica ha optato per la prima soluzione, ma la manovra l'ha portata a impattare contro il muro interno, costringendola al ritiro dalla gara.

Secondo il regolamento della competizione, la classifica finale in situazioni di crash viene determinata in base all'ultimo giro completato. Poiché né Hunter-Reay né Legge sono riusciti a completare il giro in cui è avvenuto l'incidente, la graduatoria è stata stabilita sulla base delle posizioni occupate al termine del giro precedente. In quel momento, Hunter-Reay si trovava davanti a Legge.

Questo criterio chiarisce che la posizione finale non dipende da chi abbia percorso più metri dopo l'impatto o dalla posizione in cui le vetture si sono fermate, ma dall'ultimo record ufficiale delle posizioni in pista.

La reazione di Katherine Legge

Katherine Legge ha espresso profonda frustrazione per l'epilogo della sua gara. "Desperately frustrating", ha commentato la pilota, sottolineando come l'incidente sia stato un evento totalmente fuori dal suo controllo. "Tutti i soggetti coinvolti meritavano di più – essere estromessi da qualcosa che non dipende da te – sento che forse è leggermente meglio che essere estromessi da qualcosa sotto il tuo controllo. Ma sapete, entrambi i team, HMD e Foyt e tutti a e.l.f.

e i nostri altri sponsor, stavano aspettando una lunga giornata oggi, e ora è stata interrotta relativamente presto, quindi sono a pezzi."

Legge ha descritto la dinamica dell'incidente: "Non riuscivo a vedere nulla a causa del fumo, e sono andata verso l'esterno mentre lui si spostava lungo la pista e poi è tornato su, così all'ultimo minuto ho dovuto andare a sinistra, e non c'è stato abbastanza tempo perché l'auto non perdesse il controllo. È così, non credo che nessuno avrebbe potuto evitarlo, sfortunatamente."

Nonostante la delusione per il ritiro, Legge ha confermato di essere fisicamente in buone condizioni e ha già rivolto la sua attenzione alla prossima sfida: la Coca-Cola 600 della NASCAR Cup Series.

Sarà la sua prima partecipazione a questa gara e la sua prima esperienza al Charlotte Motor Speedway con un'auto della Cup Series.

Regolamenti e la sfida della "Double"

Il sistema di punteggio della Indy 500, basato sull'ultimo giro completato, è fondamentale per garantire equità e trasparenza nelle situazioni di gara interrotte da incidenti. Questo meccanismo assicura che le posizioni siano assegnate in base a un record oggettivo e verificabile, indipendentemente dalle conseguenze immediate dell'impatto.

Per Legge, la gara di Indianapolis rappresentava un tentativo di completare la cosiddetta "Double", ovvero la partecipazione sia alla Indy 500 che alla Coca-Cola 600 nello stesso giorno. L'incidente ha purtroppo interrotto questo ambizioso progetto, ma la pilota ha manifestato la sua determinazione nell'affrontare la prossima competizione.

"Ho bisogno di un aggiustamento di atteggiamento perché in questo momento sono arrabbiata e delusa e devo salire su quell'aereo e cercare di entrare nella giusta mentalità," ha dichiarato, proiettandosi già verso la sfida di Charlotte.