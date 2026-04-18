La corsa al quarto posto entra nel vivo e la caduta del Como sul campo del Sassuolo regala scenari inattesi. Il 2-1 maturato in Emilia rappresenta infatti un passaggio pesante nella lotta alla qualificazione alla UEFA Champions League, regalando una grande opportunità a Roma e soprattutto a Juventus. La squadra guidata da Cesc Fàbregas, che appena due settimane fa sembrava la favorita per il quarto posto, ha rallentato bruscamente dopo il KO contro l’Inter e la sconfitta di ieri, rischia ora di far perdere terreno proprio nel momento decisivo della stagione.

Roma, occasione immediata per il sorpasso

La prima a poter approfittare del passo falso della formazione lombarda è la Roma, impegnata questa sera contro l’Atalanta. In caso di vittoria, i giallorossi scavalcherebbero nuovamente il Como portandosi a +2 in classifica, rilanciando con forza le proprie ambizioni europee. Un’eventuale affermazione avrebbe un peso specifico enorme, non solo per la graduatoria ma anche sul piano psicologico, considerando il momento delicato della stagione. La Roma infatti, aggancerebbe al quarto posto la Juventus, in attesa della gara che dovranno disputare allo Stadium domani sera i bianconeri contro il Bologna. Con poche giornate al termine, ogni punto diventa decisivo e il sorpasso al Como potrebbe cambiare completamente l’inerzia della corsa al quarto posto.

La Juventus può allungare: sfida decisiva col Bologna

Ancora più rilevante potrebbe diventare il distacco in caso di successo della Juventus domenica sera contro il Bologna. I ragazzi di Luciano Spalletti, vincendo, salirebbero a +5 dal Como, mettendo un serio sigillo alla qualificazione alla Champions League 2026/27. Un obiettivo considerato determinante alla Continassa, sia per i proventi economici garantiti dalla UEFA sia per il prestigio internazionale. Senza la massima competizione europea, infatti, diventerebbe più complicato attrarre grandi calciatori e pianificare una stagione all’altezza della storia bianconera. La sconfitta del Como, dunque, non è solo un episodio: potrebbe rappresentare la svolta decisiva nella volata finale della massima competizione europea.