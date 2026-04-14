L'Italia femminile si prepara ad affrontare la Serbia nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027, un appuntamento cruciale per le ambizioni azzurre. La sfida avrà luogo al Grandki Stadion Dubocica, con il calcio d'inizio fissato per le 18.15. Sotto la guida del tecnico Andrea Soncin, le azzurre sono chiamate a una prestazione convincente per rilanciare le proprie speranze di qualificazione diretta, un obiettivo raggiungibile solo con il primo posto nel girone.

Il percorso dell'Italia nelle prime due gare di qualificazione si è rivelato complicato.

Le azzurre hanno registrato una sconfitta per 0-1 contro la Svezia e un pareggio per 1-1 contro la Danimarca, nonostante abbiano mostrato sprazzi di buon gioco. La Serbia, dal canto suo, ha subito una sconfitta per 3-1 contro la Danimarca e ha pareggiato 0-0 con la Svezia. Questi esiti rendono l'incontro odierno di fondamentale importanza per entrambe le squadre, ma in particolare per le italiane, che non possono più concedersi passi falsi se intendono mantenere viva la corsa al primo posto.

Le statistiche e il contesto della sfida

L'Italia si presenta come netta favorita, anche in virtù dei precedenti storici: le azzurre hanno infatti prevalso in entrambi gli scontri diretti con la Serbia, che non è mai riuscita a imporsi sulla Nazionale italiana.

Ciononostante, la trasferta serba potrebbe celare più insidie del previsto. Un fattore di preoccupazione è la poca concretezza sotto porta evidenziata finora dalle ragazze di Soncin, autrici di un solo gol nelle prime due sfide del girone.

Attualmente, il girone è dominato dalla Svezia, che detiene la prima posizione. Per l'Italia, conquistare una vittoria contro la Serbia è un passo fondamentale per proseguire l'inseguimento al primato e assicurarsi l'accesso diretto al Mondiale. L'incontro è atteso con grande interesse, anche per osservare la reazione delle azzurre dopo le difficoltà iniziali.

Il valore della posta in palio

Le qualificazioni mondiali costituiscono un banco di prova importante per la Nazionale femminile, determinata a consolidare la crescita evidenziata negli ultimi anni.

La partita contro la Serbia, oltre alla sua rilevanza per la classifica, rappresenta un'opportunità per saggiare la maturità del gruppo e la sua abilità nel reagire sotto pressione. Il cammino verso il Mondiale in Brasile è ancora esteso, ma ogni singolo punto acquisito può rivelarsi determinante.

Il match odierno sarà seguito con grande attenzione dagli appassionati, pienamente consapevoli dell'alta posta in palio. Le azzurre, infatti, possiedono tutte le qualità necessarie per rilanciarsi con forza nella corsa verso la qualificazione.