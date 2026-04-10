Sarà Silvio Baldini a guidare la Nazionale italiana di calcio nelle prossime amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. La nomina, di carattere temporaneo, giunge in un momento di profonda transizione tecnica e istituzionale per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), segnato dall'ennesima delusione internazionale.

L'attuale commissario tecnico dell'Under 21 è stato scelto per traghettare gli Azzurri nelle sfide del 3 giugno contro il Lussemburgo e del 7 giugno contro la Grecia. Questa decisione segue la mancata qualificazione al terzo Mondiale consecutivo, sfumata nel playoff contro la Bosnia, e si inserisce in una fase di ricostruzione che vede la federazione ancora in riorganizzazione e in attesa della nomina di un nuovo commissario tecnico.

Un laboratorio per il futuro azzurro

Le due partite, che sulla carta avrebbero dovuto servire come preparazione alla Coppa del Mondo 2026, si trasformano ora in un vero e proprio laboratorio per il futuro della Nazionale. Il tema centrale sarà quello delle convocazioni, con Baldini intenzionato a dare ampio spazio ai giovani talenti, risparmiando i giocatori più esperti, reduci da una stagione logorante e da una cocente delusione.

Il blocco principale della squadra sarà composto dai talenti dell'Under 21, attualmente impegnati nel percorso di qualificazione all'Europeo di categoria 2027. A questi si aggiungeranno profili già considerati pronti per il salto definitivo, come Marco Palestra e Pio Esposito, oltre a giocatori che rappresentano già il presente prossimo della Nazionale, tra cui Carnesecchi, Scalvini e Coppola.

Un gruppo giovane, affamato e, soprattutto, libero dal peso psicologico delle recenti sconfitte.

Una scelta strategica e programmatica

Quella di Baldini si configura come una Nazionale sperimentale ma non improvvisata, un tentativo concreto di iniziare a costruire una nuova identità tecnica e mentale. Questo passaggio potrebbe rivelarsi prezioso anche per il futuro CT, atteso dopo l'elezione del nuovo presidente federale e pronto a debuttare a settembre in Nations League.

La nomina di Baldini come CT ad interim è stata ufficializzata per garantire stabilità tecnica in una fase delicata, in attesa dell'Assemblea Straordinaria Elettiva del 22 giugno, che sancirà il nuovo presidente e, a stretto giro, anche il nuovo commissario tecnico della Nazionale maggiore.

Le amichevoli sono confermate: mercoledì 3 giugno alle ore 20.45 allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo e domenica 7 giugno alle ore 20.45 al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, contro la Grecia. Baldini sarà affiancato dal suo staff dell’Under 21, in un’operazione che punta a valorizzare il vivaio e a lanciare un messaggio forte sul futuro della Nazionale.

Il vero nodo, tuttavia, resta il futuro del calcio italiano. Dopo tre esclusioni consecutive dal Mondiale, il sistema si trova di fronte a una crisi strutturale che non può più essere ignorata. Le amichevoli di giugno, pur non potendo cambiare il passato, rappresentano il primo passo verso una ripartenza necessaria. L'orizzonte è lontano, pensando agli Europei 2028 e ai Mondiali 2030, ma passa inevitabilmente da qui.