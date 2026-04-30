Il ventunenne francese Arthur Fils ha consolidato il suo straordinario ritorno ai massimi livelli del tennis, mantenendo la sua imbattibilità sulla terra battuta. Nella serata di mercoledì, al Mutua Madrid Open, Fils ha superato con un netto 6‑3, 6‑4 Jiri Lehecka. Questa vittoria gli garantisce un posto in semifinale, proiettandolo verso una sfida epocale contro il numero uno del mondo, l'italiano Jannik Sinner.

La dimostrazione di forza sul campo

La partita ha visto Fils esprimere un tennis di altissimo livello, dominando l'incontro e non concedendo alcuna palla break.

La sua strategia aggressiva e precisa si è concretizzata in due rotture decisive: una sul 1‑0 nel set iniziale e l'altra sul 3‑3 nel secondo parziale. Questa gestione impeccabile gli ha permesso di chiudere il secondo set con un parziale impressionante, aggiudicandosi nove degli ultimi tredici game. Una performance che ha evidenziato grande solidità tecnica e un notevole controllo in campo.

Un ritorno trionfale e una striscia vincente

Questa affermazione a Madrid non è un successo isolato, ma segna la seconda semifinale consecutiva in un prestigioso torneo Masters 1000 per Arthur Fils, dopo l'eccellente risultato di Miami. Il tennista francese ha costruito una impressionante striscia vincente, collezionando nove successi consecutivi e tredici vittorie nelle ultime quattordici partite.

Questi numeri testimoniano il suo stato di forma eccezionale, un vero e proprio ritorno al vertice dopo un periodo di stop per infortunio. La sua resilienza e capacità di recupero sono state determinanti.

Un traguardo storico e la sfida con Sinner

Con questo risultato, Arthur Fils si iscrive nella storia del Mutua Madrid Open: è il primo tennista francese a raggiungere le semifinali del torneo da quando la competizione si disputa sulla terra battuta, ovvero dal 2009. Questa performance ha esteso la sua serie di vittorie a nove incontri consecutivi. Lo stesso Fils ha manifestato grande soddisfazione, dichiarando: «Sono molto felice di essere in semifinale qui, dato che negli ultimi due anni non avevo mai vinto un match o un set.

Essere in semifinale è una sensazione davvero positiva».

La prossima sfida, che lo vedrà opposto a Jannik Sinner, il numero uno del mondo, rappresenta senza dubbio il momento più significativo della carriera di Fils. Sarà la prima volta che il giovane talento francese si troverà di fronte al vertice del ranking mondiale. L'incontro promette spettacolo e costituirà una prova cruciale per Fils, un banco di prova fondamentale per misurare le sue ambizioni e il suo reale potenziale contro il migliore del circuito.