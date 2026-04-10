La Roma ha conquistato una vittoria netta per tre a zero contro il Pisa allo Stadio Olimpico, in un anticipo cruciale della trentaduesima giornata di Serie A. Il protagonista indiscusso dell'incontro è stato Donyell Malen, autore di una tripletta che ha non solo deciso il match, ma ha anche permesso ai giallorossi di agganciare momentaneamente la Juventus a quota cinquantasette punti. Questo risultato rilancia significativamente le speranze della squadra capitolina per la qualificazione alla prossima Champions League, mantenendo viva la corsa a sei giornate dalla fine del campionato.

L'attaccante olandese ha aperto le marcature già al terzo minuto del primo tempo, sfruttando un errore difensivo degli avversari e superando il portiere dopo aver saltato Canestrelli. Il raddoppio è arrivato poco prima dell'intervallo, al quarantatreesimo minuto, quando Malen si è mostrato opportunista in area per spingere in rete una palla vagante. La partita è stata virtualmente chiusa al settimo minuto della ripresa: ancora Malen, su un assist preciso di Soulé, ha firmato la sua tripletta personale, portando il risultato sul 3-0. Con questa straordinaria prestazione, Malen ha raggiunto l'impressionante traguardo di undici gol in quattordici presenze con la maglia giallorossa, dimostrando un impatto immediato e decisivo.

Dinamiche del match e scelte tecniche

Il Pisa, che occupa l'ultima posizione in classifica, ha faticato a trovare una reazione significativa, rendendosi pericoloso solo in rare occasioni. Tra queste, un tentativo di Tramoni ha impegnato seriamente il portiere Svilar. La Roma, d'altra parte, ha mostrato solida concretezza e determinazione, sfiorando il gol in più circostanze, come la punizione di Pellegrini che si è stampata sulla traversa. Il tecnico dei giallorossi, Gasperini, ha pienamente confermato la sua fiducia in Malen, mentre Bryan Zaragoza, arrivato in prestito dal Bayern Monaco, è rimasto ancora una volta in panchina, senza scendere in campo per la terza partita consecutiva, evidenziando le sue difficoltà di inserimento.

L'impatto di Malen e le prospettive future

L'arrivo di Malen a gennaio si sta rivelando un fattore decisivo per la Roma, che grazie ai suoi gol può continuare a inseguire con determinazione il sogno Champions League. L'attaccante olandese, giunto in prestito dall'Aston Villa, si è rapidamente imposto come un punto di riferimento offensivo e un vero idolo per i tifosi, i quali lo hanno salutato con una sonora e lunga ovazione al momento della sua sostituzione. La società giallorossa sta ora valutando concretamente la possibilità di riscattare il giocatore a titolo definitivo, considerando le sue prestazioni eccezionali e i numeri impressionanti registrati finora. Al contrario, la situazione di Bryan Zaragoza appare più incerta: lo spagnolo non è riuscito a convincere pienamente lo staff tecnico e vede le sue opportunità di mettersi in mostra ridursi progressivamente nelle ultime sei partite di campionato.