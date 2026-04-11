Sabato 11 aprile 2026, alle ore 20:45, il Gewiss Stadium di Bergamo sarà il palcoscenico di una sfida cruciale per la Serie A: l'Atalanta ospita la Juventus. Questo incontro si preannuncia come una delle “sette finali” decisive per i bianconeri, impegnati nella serrata corsa alla qualificazione in Champions League. La posta in gioco è elevatissima per la Vecchia Signora, che non può permettersi passi falsi, soprattutto con il Como ora a un solo punto di distanza e già avvantaggiato negli scontri diretti.

La Juventus affronterà la trasferta bergamasca con alcune assenze di rilievo.

Il centrocampista statunitense Weston McKennie sarà indisponibile a causa di una squalifica, privando mister Luciano Spalletti di un elemento importante per la mediana. A completare il quadro delle indisponibilità, si aggiungono i nomi di Cabal e Vlahovic. Nel frattempo, la dirigenza bianconera è attiva sul fronte dei rinnovi contrattuali, con trattative in corso che riguardano talenti promettenti come Kenan Yildiz e lo stesso tecnico Spalletti, segnale di una chiara pianificazione a lungo termine.

Per quanto concerne le scelte tattiche, l'attacco della Juventus vedrà probabilmente David favorito su Boga per una maglia da titolare, garantendo maggiore profondità e imprevedibilità. A centrocampo, invece, l'olandese Teun Koopmeiners sembra in vantaggio su Miretti, delineando un undici iniziale che cerca equilibrio e incisività per superare la solida difesa orobica.

Tra i diffidati figurano i difensori Bremer e Kelly, che dovranno prestare particolare attenzione per evitare ulteriori sanzioni che potrebbero compromettere le prossime gare.

Sul fronte orobico, l'Atalanta recupera un pezzo pregiato in attacco: Gianluca Scamacca è tornato a disposizione e potrebbe essere schierato dal primo minuto, sebbene la sua titolarità resti in dubbio fino all'ultimo, con Krstovic pronto a subentrare o a partire titolare. Permangono incertezze sulla disponibilità del difensore svedese Isak Hien, alle prese con un problema al bicipite femorale che lo affligge dal 26 marzo; il suo recupero è fondamentale per la retroguardia nerazzurra. Anche il portiere Rossi è in dubbio per una pubalgia.

Nonostante queste incertezze, l'allenatore Palladino dovrebbe confermare l'ossatura della squadra, puntando sulla solidità delle fasce con Zappacosta e Bernasconi e sulla mediana composta da De Roon ed Ederson.

Atalanta-Juventus: Le Probabili Formazioni

Ecco le formazioni che potrebbero scendere in campo al fischio d'inizio, affidato all'arbitro Maresca di Napoli, in una gara che si preannuncia ricca di emozioni e tatticismi:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino. Squalificati: nessuno. Diffidati: Hien. Indisponibili: Hien, Rossi. Si segnala che, secondo gli ultimi aggiornamenti, Gianluca Scamacca è recuperato ma la sua presenza dal primo minuto è ancora in bilico, con Krstovic confermato come riferimento offensivo, supportato da De Ketelaere e, potenzialmente, da Raspadori al posto di Zalewski, un'opzione che potrebbe variare l'assetto offensivo.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceição, David, Yildiz. Allenatore: Spalletti. Squalificati: McKennie. Diffidati: Bremer, Kelly. Indisponibili: Cabal, Vlahovic. In attacco, David è in vantaggio su Boga, mentre a centrocampo Koopmeiners è favorito su Miretti, indicando scelte precise per massimizzare l'efficacia della squadra.