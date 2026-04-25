L'esterno sinistro dell'Atalanta, Lorenzo Bernasconi, rischia di chiudere anzitempo la stagione. L'infortunio è stato riportato mercoledì sera, durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia, in uno scontro di gioco con il difensore della Lazio, Patric.

Gli esami diagnostici hanno evidenziato una lesione tra il primo e il secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La società bergamasca ha comunicato una prognosi incerta, legata all’evoluzione del quadro clinico-strumentale. I tempi di recupero non sono stati specificati, rendendo incerto il suo rientro stagionale.

L'impatto sull'Atalanta e le scelte tecniche

L'assenza di Bernasconi rappresenta una difficoltà aggiuntiva per l'Atalanta, impegnata nella fase cruciale della stagione. Il laterale era un protagonista importante; il suo infortunio priva la squadra di una pedina fondamentale sulla fascia sinistra. Ciò complica le scelte tecniche dell'allenatore Raffaele Palladino per i prossimi impegni.

La durata dello stop dipenderà dall’evoluzione delle condizioni del giocatore, senza dettagli sui tempi di recupero. L'incertezza sulla sua disponibilità influenzerà le strategie per il campionato di Serie A e le eventuali finali di Coppa Italia.

Il contesto della stagione e i tempi di recupero

L’Atalanta prosegue la preparazione per la trasferta di Cagliari.

Bernasconi sarà assente per circa un mese, costringendo Palladino a rivedere i piani. Secondo le valutazioni mediche, questo stop potrebbe impedirgli il rientro stagionale, un'autentica tegola per la formazione bergamasca in un momento decisivo per gli obiettivi.