L'ipotesi di un possibile ripescaggio dell'Italia ai prossimi Mondiali di calcio ha acceso un vivace dibattito sportivo. La suggestione, che vedrebbe gli azzurri subentrare in caso di forfait dell'Iran per ragioni politiche, ha incontrato la ferma opposizione del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.

Intervenuto a margine del Premio Città di Roma, evento organizzato dall'Opes, Buonfiglio ha espresso con chiarezza la sua posizione. Alla domanda su una possibile riammissione della Nazionale, il numero uno dello sport italiano ha dichiarato senza mezzi termini: "Prima di tutto non credo sia possibile, seconda cosa mi sentirei offeso".

Una presa di posizione netta, che evidenzia il suo scetticismo e il suo senso di dignità sportiva.

Il presidente del CONI ha poi rafforzato il suo pensiero, richiamando l'importanza del merito sportivo. Facendo esplicito riferimento allo spareggio d'accesso ai Mondiali, perso dagli azzurri in Bosnia qualche settimana fa, Buonfiglio ha affermato: "Bisogna meritarselo di andare ai Mondiali". Un'affermazione che sottolinea l'irrinunciabile principio secondo cui la partecipazione a una competizione di tale portata deve essere il frutto di un percorso agonistico e di risultati conquistati sul campo.

Il contesto della proposta di ripescaggio

La discussione sul possibile ripescaggio dell'Italia ha preso avvio da indiscrezioni diffuse dal Financial Times.

Secondo quanto riportato, Paolo Zampolli, stretto collaboratore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, starebbe esercitando pressioni sulla FIFA affinché gli azzurri vengano inclusi nella competizione planetaria. I Mondiali, che si terranno tra Messico, Canada e Stati Uniti, rappresentano un palcoscenico globale e l'assenza dell'Italia ha generato notevole delusione tra i tifosi.

L'eventuale rinuncia dell'Iran per motivi politici avrebbe aperto uno spiraglio per la Nazionale italiana, ma la proposta ha generato reazioni contrastanti. Mentre alcuni avrebbero accolto con favore un'insperata chance, la voce di Luciano Buonfiglio si è levata per ribadire un concetto fondamentale: la qualificazione a un evento come i Mondiali di calcio deve essere il risultato inequivocabile di prestazioni sportive eccellenti e di un percorso di successo nelle fasi eliminatorie.

È una questione di valori etici e sportivi profondi.

Il principio della meritocrazia nello sport

Il concetto di meritocrazia è il fulcro delle dichiarazioni del presidente Buonfiglio. Egli ha voluto rimarcare un principio cardine, ampiamente condiviso nel mondo dello sport professionistico: l'accesso alle massime competizioni internazionali, come i Mondiali, non può prescindere da un percorso sportivo rigoroso e da risultati ottenuti sul campo. Scorciatoie o favoritismi minerebbero l'integrità e la credibilità delle competizioni stesse.

L'amara sconfitta nello spareggio contro la Bosnia, che ha precluso all'Italia l'accesso ai Mondiali, viene richiamata da Buonfiglio come la prova tangibile che la Nazionale deve impegnarsi a fondo.

L'obiettivo è riconquistare il proprio posto tra le élite del calcio mondiale attraverso la forza del gioco e la determinazione agonistica. Solo con un impegno rinnovato e una performance all'altezza, l'Italia potrà tornare a calcare i palcoscenici più importanti, nel pieno rispetto dei valori di lealtà e merito sportivo che devono sempre guidare lo sport.