Una proposta audace e destinata a generare dibattito è stata avanzata da Paolo Zampolli, inviato di Donald Trump: sostituire l'Iran con l'Italia ai prossimi Mondiali di calcio del 2026. La richiesta, formalmente indirizzata alla FIFA, si basa sul riconosciuto prestigio sportivo della Nazionale azzurra, forte dei suoi quattro titoli mondiali conquistati. Secondo Zampolli, questa mossa rappresenterebbe anche un tentativo concreto di ricucire i rapporti tra l'ex presidente statunitense Trump e la premier italiana Giorgia Meloni, relazioni che hanno subito un deterioramento a seguito di recenti tensioni legate alla guerra in Iran e alle dichiarazioni di Trump sul Pontefice.

"Confermo di aver suggerito a Trump e [al presidente FIFA Gianni] Infantino di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali. Sono italiano, sarebbe un sogno vedere gli Azzurri ai Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l’inclusione", ha dichiarato Zampolli, sottolineando la sua motivazione personale e sportiva.

Le reazioni istituzionali italiane

La proposta, tuttavia, ha incontrato una ferma e unanime disapprovazione da parte delle autorità sportive italiane. Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, ha definito l'ipotesi «offensiva», ribadendo con forza che la qualificazione a un torneo di tale importanza va indiscutibilmente meritata sul campo di gioco, attraverso i risultati sportivi.

Anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha espresso chiare perplessità, giudicando l'idea «non opportunissima» e affermando categoricamente che la sua attuazione non sarebbe in alcun modo possibile. Queste posizioni evidenziano un chiaro rifiuto di considerare scorciatoie o soluzioni non basate sul merito sportivo.

Il contesto diplomatico e la posizione dell'Iran

La richiesta di Zampolli si inserisce in un contesto diplomatico complesso, caratterizzato da momenti di tensione tra Stati Uniti e Italia, in parte dovuti alle posizioni assunte da Trump riguardo al conflitto in Iran e a figure religiose. Nonostante la proposta sia stata interpretata come un gesto volto alla distensione, essa non ha trovato alcun riscontro positivo né tra le istituzioni sportive internazionali né tra le federazioni direttamente coinvolte.

L'Iran, dal canto suo, ha ribadito con fermezza la propria intenzione di partecipare regolarmente al torneo. Va ricordato che in precedenza, a marzo, Teheran aveva ventilato l'ipotesi di una rinuncia per motivi di sicurezza, proponendo di giocare le proprie partite in Canada o Messico, opzione che era stata prontamente respinta dalla FIFA. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, aveva già in precedenza rassicurato sulla presenza dell'Iran, auspicando una stabilizzazione della situazione generale.

Le norme FIFA e la situazione della Nazionale

La situazione dell'Italia, reduce da una dolorosa eliminazione ai playoff contro la Bosnia ed Erzegovina, ha visto la Nazionale azzurra mancare la qualificazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva.

Le norme FIFA, da regolamento, non prevedono in alcun modo sostituzioni arbitrarie di nazionali qualificate, se non in circostanze eccezionali di esclusione ufficiale e motivata, basata su gravi infrazioni. L'ipotesi di un ripescaggio per ragioni di natura politica o diplomatica, come suggerito dall'inviato di Trump, non trova pertanto alcun fondamento nelle attuali e stringenti regole del calcio internazionale. La vicenda sottolinea, ancora una volta, l'importanza fondamentale del merito sportivo e delle regole condivise che governano il calcio a livello mondiale, principi imprescindibili per l'integrità delle competizioni.