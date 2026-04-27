Alla vigilia della quart’ultima giornata di Serie A, la sfida tra Cagliari e Atalanta si preannuncia cruciale per entrambe le formazioni. I tecnici Raffaele Palladino e Fabio Pisacane hanno condiviso le loro aspettative e gli obiettivi in vista dell'incontro, che si disputerà allo stadio Unipol Domus lunedì 27 aprile 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 18:30.

Raffaele Palladino, subentrato a Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta, ha evidenziato con orgoglio il significativo percorso di crescita della squadra. "Sono arrivato che la squadra era tredicesima, ora siamo settimi con ancora 15 punti in palio", ha dichiarato.

L'allenatore nerazzurro ha inoltre espresso soddisfazione per "il percorso in Champions e in Coppa Italia, dove abbiamo mancato la finale solo per episodi sfavorevoli che non commento". Riguardo al suo futuro, Palladino ha chiarito: "Per il prolungamento del contratto non c’è una deadline. Sono arrivato qui con grande entusiasmo e impegno, ho un altro anno ma non sono legato alla durata. Dei soldi non m’importa nulla". Ha poi ribadito l'importanza di concentrarsi sul presente: "Io mi affeziono alle società, alle persone e ai dirigenti. Vediamo a fine stagione quel che deciderà la società. È importante il lavoro nel presente, non allungare di due, tre o quattro anni". Sulla partita contro il Cagliari, Palladino si aspetta una gara ricca di insidie: "Un Cagliari dalle tante insidie, ha ottimi giocatori e un bravo allenatore come Pisacane che conosco bene, nonostante non sia in un buon momento.

Ci aspetta uno stadio infuocato, noi dobbiamo reagire subito alla sconfitta con la Lazio. Facciamo 15 punti evitando di guardare in casa delle concorrenti per non distrarci".

Le strategie di Pisacane e le scelte offensive del Cagliari

Dall’altra parte, Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha sottolineato l'assoluta necessità di conquistare punti fondamentali per la classifica. "Noi sappiamo di avere il destino nelle nostre mani, ci sono sempre meno partite e i punti pesano: se li prendiamo ci preoccupiamo meno delle avversarie, diversamente occorre guardare anche agli altri campi", ha affermato Pisacane. L'allenatore ha poi analizzato le difficoltà offensive della sua squadra: "Bisogna fare punti.

E cercare di segnare, perché nelle ultime dieci partite la media dei rossoblù è di mezza rete a partita". L'unica certezza nel reparto avanzato è Esposito: "È un attaccante, ma è anche uno molto propenso al sacrificio e ha trovato una dimensione diversa stando più dentro al gioco. Spesso in questo campionato abbiamo avuto a disposizione solo due attaccanti da gestire". Riguardo alla possibile scelta tra Borrelli e Kilicsoy, Pisacane ha fornito un'analisi dettagliata su quest'ultimo: "Semih arriva da un altro Paese e con una cultura molto diversa dalla nostra. Deve fare uno step significativo, non dal punto di vista tecnico ma sotto altri aspetti. In questa settimana ha spinto di più, quindi il messaggio è arrivato.

I ragazzi vanno stimolati e anche provocati, in senso positivo: deve mettere maggiore intensità negli allenamenti. Questo è un campionato difficile, lui ha vissuto un momento di grande entusiasmo e poi un calo di condizione, complice anche il Ramadan. Gli abbiamo fatto svolgere lavori individuali e sta migliorando fisicamente. Mi auguro per lui che possa avere un inserimento migliore rispetto alle ultime partite".

Contesto del match e le formazioni

L’Atalanta si presenta a questa trasferta dopo la sconfitta contro la Lazio, con l'obiettivo primario di mantenere vive le proprie ambizioni europee. Il Cagliari, invece, è alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

La gestione mentale e fisica dei giocatori sarà un fattore determinante, come evidenziato da Pisacane: "I gol subiti a inizio gara o in avvio di secondo tempo sono spesso frutto di una carenza mentale, è un qualcosa che si è ripetuto e senza dubbio va tenuto in considerazione. Questa è più una questione mentale che fisica, noi paghiamo ancora una condizione non ottimale di alcuni giocatori ma credo che gli indicatori di qualcosa che non va a livello atletico sono infortuni ripetuti o crampi in chiusura di partita, questo non si è mai verificato". L'attenzione dovrà essere massima fin dal fischio d'inizio, in una partita che promette grande intensità e equilibrio. Le probabili formazioni e tutti gli aggiornamenti live sono disponibili sui principali portali sportivi.