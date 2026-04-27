Il caso Rocchi e le accuse di frode sportiva mosse nei confronti dell'ex designatore arbitrale di Serie A e B sta provocando uno scossone nel calcio italiano. A cercare di fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato con alcuni messaggi scritti su X il giornalista sportivo Fabio Ravezzani, che nelle scorse ore ha invitato alla cautela tutti coloro che stanno già accostando questa vicenda allo scandalo di Calciopoli.

Inter, Ravezzani: 'Questa arbitropoli mi pare un po' pasticciata, e se finisse in nulla tutto?'

Ravezzani ha quindi scritto: "Questa inchiesta arbitropoli mi pare un po’ pasticciata.

Parte dall’esposto di un avvocato tifoso dopo Inter-Verona (boh). Si parla di frode sportiva, ma Rocchi cercava di correggere errori. Si allude ad arbitri scelti dall’Inter che non risulta indagata. E se finisse in nulla?".

Il giornalista in un secondo post ha poi evidenziato: "Tra le cose che non tornavano sulle presunte pressioni Inter per avere più Colombo e meno Doveri, il fatto che in questa stagione sia stata arbitrata solo 2 volte dal primo e ben 4 dal secondo. Diciamo che sono uscite indiscrezioni un po’ contraddittorie finora. Ribadisco che un’idea precisa potremo farcela solo tra qualche giorno".

Infine Ravezzani ha sottolineato: "A oggi: l’accusa a Rocchi di aver cercato di correggere un errore del Var è risibile (che colpa sarebbe?).

La vicenda Bastoni-Verona non è da denuncia (errore ammesso da Rocchi). Grave l’ipotesi di arbitri chiesti dall’Inter se vera. Ma vediamo prove e riscontri prima di parlare".

I tifosi rispondono a Ravezzani

Le parole di Ravezzani hanno acceso la discussione sul web: "Caro direttore. Ha perfettamente ragione. Non so come finirà questa storia, sicuramente il mondo del calcio è malato da tempo. Fino ad ora a parità di fatti, vedi plusvalenze, intercettazioni prescritte, a pagare in modo forte è stata solo una squadra" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "L’avviso di garanzia è per indagine relativa a procedura penale per concorso in frode sportiva; concorso implica che vi siano altri attori e in particolare accordi per designazioni arbitrali gradite che costituirebbe un fatto di gravità inaudita se dimostrato con intercettazioni, testimonianze e prove inconfutabili! Io fatico a pensare che un PM avvii un’indagine di tale gravità senza avere elementi certi".