Il 26° turno della Serie A 2026 si è concluso con le sfide del venerdì, accendendo la lotta per le posizioni di vertice e la corsa ai playoff. Protagoniste Came Treviso, AS Roma, L84 e Sala Consilina in match decisivi.

La Came Treviso ha superato il Mantova per 4-3. Decisive le reti di Donin (doppietta), Arlan e Azzoni, che hanno vanificato i gol ospiti di Donadoni, Misael e Mascherona. L’unico successo esterno della serata è stato dell’AS Roma, che ha battuto Capurso per 2-1 grazie a Ricardinho e Avellino; Pires ha segnato. Un’affermazione significativa per i capitolini, che consolidano la posizione.

L84 travolge Feldi Eboli, Sala Consilina vince

Grande spettacolo nella sfida tra L84 e Feldi Eboli, con i neroverdi che hanno dominato in casa imponendosi con un netto 8-2. Le marcature di Schiochet, Cuzzolino (doppietta), Rescia, Fortini, Liberti (doppietta) e De Oliveira hanno deciso il match; per la Feldi Eboli hanno segnato Selucio e Lemos. Con questo risultato, L84 raggiunge la vetta della classifica, seppur con una partita in più rispetto a Catania.

Nel derby tra Sala Consilina e Sandro Abate, i padroni di casa si sono imposti per 4-2 con i gol di Arillo, Rossetti, Vidal e Fernando dos Santos. La doppietta di Galletto non è bastata agli irpini. La vittoria consente a Sala Consilina di consolidare la posizione, mentre Sandro Abate subisce una battuta d’arresto pesante in ottica playoff.

Classifica e corsa playoff

Il 26° turno di Serie A si è svolto in un momento cruciale della stagione, dopo l'amichevole dell’Italfutsal in Germania. La giornata, spalmata su tre giorni, ha visto l'anticipo Ecocity Genzano-CDM e si concluderà con le ultime due gare del sabato. Il confronto tra L84 e Feldi Eboli, remake della semifinale di Coppa Italia, è stato cruciale per il secondo posto e per il primato con la capolista Catania. La vittoria di L84 rilancia le ambizioni torinesi; la sconfitta di Sandro Abate complica il cammino irpino verso i playoff.