L'Udinese si appresta ad affrontare il Parma con un obiettivo chiaro: raggiungere quota cinquanta punti in classifica. A sole sei giornate dalla conclusione del campionato, mister Kosta Runjaic ha tracciato la rotta, dichiarando: “Il nostro obiettivo sono i 50 punti, sarebbe un bello step in avanti, ma per raggiungerlo bisogna fare punti già sabato”.

La sfida contro il Parma: vigilia e dichiarazioni

Alla vigilia dell'incontro in programma sabato alle 15, il tecnico ha ribadito l'assenza di partite facili in Serie A, indipendentemente dalla fase del campionato.

“Siamo sulla strada giusta, abbiamo sei giornate per dare tutto e chiudere al meglio il campionato”, ha affermato. Ha poi enfatizzato la necessità di “attuare il nostro piano, metterci concentrazione, intensità, passione ma anche qualità”.

Runjaic ha confermato le assenze di Davis e Zemura, entrambi ancora indisponibili per diverse settimane, e di Bertola, fermato da una lesione al retto femorale. “Non ci sarà Davis, ma abbiamo gli elementi per fare bene e raccogliere il massimo dei punti, che è il nostro obiettivo”, ha spiegato. Il tecnico ha anche accennato alla possibilità di riproporre il tridente offensivo già visto contro il Como, evidenziando che “i ragazzi sanno cosa devono fare, ormai siamo in una fase in cui si conoscono bene e lavorano bene assieme”.

Strategia e mentalità per il traguardo stagionale

Runjaic ha posto l'accento sull'importanza di un approccio tattico rigoroso: “Dovremo essere disciplinati in difesa e puliti in possesso. Avremo più il pallone rispetto alla settimana scorsa, quindi sarà fondamentale non innervosirsi per il blocco basso del Parma. Loro sono forti in transizione, hanno un attaccante che tiene bene il pallone e un portiere bravo a lanciare. Dovremo essere attenti, metterci intensità e cercare di fare risultato”.

Riguardo al prosieguo della stagione, il tecnico ha ribadito la priorità del presente: “A fine stagione vedremo dove saremo arrivati – l'obiettivo ora è fare più punti possibili a partire da sabato. Vogliamo rimanere concentrati sul presente e non pensare troppo al futuro, vogliamo isolarci dalle voci esterne e pensare alla partita con il Parma.

Giocata quella, penseremo alla partita successiva”.

I 50 punti: un obiettivo costante per l'Udinese

Il traguardo dei cinquanta punti non rappresenta una novità nelle dichiarazioni di Runjaic. Già a gennaio, l'allenatore aveva indicato questa soglia come obiettivo per la fine del girone d'andata. Tuttavia, un calendario impegnativo e un rendimento altalenante avevano reso più arduo il suo raggiungimento. Con la media punti attuale, l'Udinese rischiava di chiudere la stagione con circa quarantasei punti, al di sotto del target prefissato.

Nonostante le difficoltà incontrate, Runjaic ha mantenuto ferma la sua convinzione sulla possibilità di centrare i cinquanta punti, sottolineando costantemente l'importanza dell'atteggiamento mentale e della continuità nei risultati. Il tecnico ha più volte evidenziato che solo attraverso la giusta mentalità e un lavoro strutturato la squadra può ambire a questo significativo traguardo.