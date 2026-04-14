Il Milan deve senza alcun dubbio ancora blindare il posto Champions, con la sconfitta casalinga con l'Udinese, che segue quella con il Napoli, che ha fatto sorgere paure. La testa del club rossonero però sembrerebbe già orientata verso la prossima stagione, con un calciomercato estivo che avrà il compito di rinforzare la rosa, soprattutto in alcuni ruoli. Il pensiero va ai terzini, dove Estupinan, colpo della scorsa estate, ha deluso le aspettative. E Igli Tare avrebbe già individuato in Joaquin Seys un possibile sostituto.

Calciomercato Milan, Tare guarda in Belgio

La cessione del giocatore sudamericano appare quasi scontata. D'altronde il campo ha parlato: a parte il gol decisivo nel derby di ritorno, le critiche sono state tante, sia per lacune in fase difensiva che per la scarsa incisività in quella offensiva. Sicuramente hanno pensato molto le difficoltà di adattamento al calcio italiano e agli schemi tattici di Max Allegri, ma anche un costante e continuo paragone con Theo Hernandez, giocatore che è stato chiamato a sostituire. Insomma, numeri, rendimento e prestazioni porteranno quasi sicuramente il Milan a cambiare padrone in quella zona del campo. Il nome più gettonato è quello di Joaquin Seys. Un colpo che confermerebbe come il calciomercato del Milan potrebbe orientarsi sulla linea verde, puntando così molto su profili giovani.

Classe 2005, che milita nel Club Brugge, si tratta di un terzino sinistro, che ha, tra l'altro, già attirato l'interesse di molti club, come il Newcastle, il Crystal Palace, il Bologna e e la Roma. Pur essendo un terzino sinistro naturale, può giocare anche sulla fascia destra, ma anche da quinto, adattandosi così sia a una difesa a quattro che a un 3-5-2. Velocità, agilità e intelligenza: queste le caratteristiche che balzano agli occhi quando lo si vede giocare. Essendo giovanissimo, ha ovviamente ancora ampi margini di miglioramento, dovendo soprattutto crescere fisicamente, strutturalmente e tatticamente. Insomma, si tratterebbe di un investimento in ottica futura, ma che, come biglietto da visita, ha comunque dei numeri già molto importanti: 45 presenze tra campionato, Coppa Nazionale e Champions League, con quattro gol e sei assist.

Insomma, statistiche di tutto rispetto.

Il problema potrebbe essere legato alla sua valutazione e dunque alla possibile richiesta economica del club belga. Avendo rinnovato recentemente il suo contratto fino al 2029, i fiamminghi potrebbero sparare alto, chiedendo ben 20 milioni di euro come base di partenza per la trattativa. Ed è proprio per questo che, se in quel di Milanello fossero realmente già convinti di puntare sul giocatore fin da subito, sarebbe necessaria, per non dire inevitabile, una cessione. Il ragionamento torna dunque a Estupinan, per cui i rossoneri potrebbe chiedere 17 milioni. Sull'ecuadoregno potrebbero muoversi squadre di Premier League. Attenzione al Tottenham, che aveva già mostrato interesse in passato, ma anche al Manchester United, su ci erano circolate voci durante lo scorso mercato di gennaio.

Va ricordato che il calciatore è legato al Milan fino al 2030 e questo permettere alla dirigenza del Diavolo di trattare in una posizione di forza. Quindi scenari e ipotesi. Ma il futuro potrebbe parlare belga.