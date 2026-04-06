La trentunesima giornata della Serie A 2025-2026 si è conclusa con i quattro posticipi di Pasquetta, ridisegnando le posizioni di vertice. Il Napoli di Antonio Conte ha vinto lo scontro diretto contro il Milan di Massimiliano Allegri per 1-0 allo stadio Diego Armando Maradona. La rete decisiva, siglata al 79' da Matteo Politano, subentrato, ha garantito agli azzurri la quinta vittoria consecutiva e il secondo posto. Il Napoli dista sette punti dall’Inter capolista e ha due lunghezze di vantaggio sui rossoneri.

La giornata era iniziata con il lunch match tra Udinese e Como, terminato 0-0.

La squadra di Cesc Fabregas ha così interrotto una serie di cinque vittorie consecutive, ma mantiene il quarto posto con 58 punti, restando in zona Champions League a sette giornatedalla fine.

L’Atalanta di Raffaele Palladino ha ottenuto il secondo successo di fila, imponendosi per 3-0 sul Lecce con i gol di Scalvini, Krstovic e Raspadori. Questo risultato consolida la settima posizione degli orobici, che si avvicinano a cinque punti dal Como, riaccendendo le speranze di qualificazione alla Champions League.

Juventus e Atalanta: la corsa Champions si riaccende

La Juventus ha conquistato una vittoria cruciale in casa, superando il Genoa per 2-0 con reti di Bremer e McKennie nel primo tempo. Decisivo anche il rigore parato da Di Gregorio su Martin.

I bianconeri si portano a un solo punto dal Como e riallungano a due lunghezze sulla Roma. La lotta per un piazzamento tra le prime quattro squadre, che garantisce l'accesso alla Champions League, rimane apertissima.

Il big match Napoli-Milan al Maradona è stato un momento chiave. Le scelte tattiche di Conte e Allegri hanno animato una sfida intensa. Il successo del Napoli rafforza la sua posizione per il secondo posto e lancia un chiaro segnale, mentre il Milan dovrà recuperare il terreno perduto.