Prendono forma le ambizioni giallorosse tra stagione di Serie A in corso ancora da decifrare e futuro da incastonare tra scelte e risultati; si avvicina anche la prossima finestra di calciomercato si avvicina e tra i nomi nuovi accostati alla Roma che verrà spicca quello di Noel Aseko, centrocampista classe 2005 di proprietà del Bayern Monaco. Per il ventenne - attualmente in prestito all’Hannover - ci sarebbero già stati contatti tra le società: dalla Germania rimbalzano notizie di una fase interlocutoria con la dirigenza della capitale per nulla impaurita dalla possibile concorrenza per il tedesco.

Roma, contatti avviati per l’assalto a Noel Aseko

Noel Aseko ha fino ad ora collezionato 29 presenze in campionato con la maglia dell’Hannover e un bottino di 3 reti e 5 assist. Niente male considerando le difficoltà del club tedesco e soprattutto la giovane età; la prossima estate tornerà al Bayern Monaco dove l’ultima parola sarà ovviamente di Kompany per quanto riguarda una possibile volontà di trattenerlo piuttosto che assecondare un nuovo trasferimento. Intanto, la Roma avrebbe deciso di muoversi con largo anticipo forse proprio per affrettare anche le valutazioni in casa bavarese.

L’obiettivo della Roma potrebbe essere quello di assicurarsi le prestazioni di Noel Aseko ad una cifra decisamente più basse della media considerando gli attuali valori di mercato.

Una possibilità concreta trattandosi di un rientrante dal prestito e soprattutto l’incognita rispetto alle preferenze di Kompany per il suo Bayern Monaco della prossima stagione. Poco meno di 15 milioni potrebbero dunque bastare per convincere la dirigenza bavarese e per portare in Serie A il talento classe 2005.

Chi è Noel Aseko: muscoli e tecnica per il centrocampo del futuro di Gasperini

Non solo un affare in termini economici ma anche considerando l’eventuale collocazione tattica di Noel Aseko; laddove sulla panchina giallorossa dovesse esserci ancora Gasperini per la prossima stagione, il centrocampista tedesco sarebbe certamente una carta perfetta per lo scacchiere del tecnico. Rapido e abituato a ribaltare il fronte tra difesa e attacco; ben strutturato fisicamente ed a suo agio come incontrista.

Una sorta di mix tra Manu Konè dal punto di vista della propensione atletica e Pellegrini per ciò che riguarda la parte prettamente tecnica. I piedi raffinati sono certificati dai 5 assist già messi a segno nel corso di questa stagione, così come i 3 gol; insomma, un tassello che può garantire maggiore pericolosità in fase offensiva ma senza svarioni difensivi quando si tratta di unire il gioco e rientrare.

Noel Aseko può garantire valori elevati di recupero palla pur non avendo una particolare propensione difensiva; manifesto di grande capacità di adattamento, abnegazione e diligenza. Da non sottovalutare anche la possibilità di sfruttarlo come quinto piuttosto che nel cerchio della mediana; un ruolo ricoperto in maniera sporadica ma dove si è distinto per le medesime qualità. La Roma potrebbe quindi virare presto con decisione verso il centrocampista tedesco, anche prima dell'avvio della prossima finestra di calciomercato.