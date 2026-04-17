La Serie A si appresta a vivere un fine settimana di grande intensità con la 35ª giornata del campionato 2025/26, un turno che potrebbe già delineare i primi verdetti stagionali. Con sole quattro giornate al termine e dodici punti ancora disponibili, ogni singolo match assume un'importanza capitale, influenzando sia la lotta per la salvezza che la serrata corsa all'Europa.

Il programma della 35ª giornata prenderà il via venerdì 1 maggio con un cruciale scontro diretto per la salvezza che vedrà affrontarsi Pisa e Lecce. La giornata di sabato 2 maggio si aprirà alle ore 15.00 con la sfida tra Udinese e Torino, un match che potrebbe avere ripercussioni sulle posizioni di metà classifica.

Successivamente, alle 18.00, i riflettori saranno puntati su Como-Napoli, un incontro che promette spettacolo e punti di vitale importanza per le aspirazioni di entrambe le squadre. La serata di sabato si concluderà alle 20.45 con l'interessante confronto tra Atalanta e Genoa, con i bergamaschi impegnati a consolidare le proprie ambizioni europee.

Domenica di fuoco: l'Inter ospita il Parma per il titolo

La domenica calcistica, 3 maggio, si aprirà all'ora di pranzo con la partita tra Bologna e Cagliari. Il pomeriggio sarà interamente dedicato alla battaglia per un posto in Champions League, con due sfide di alto profilo in programma tra le 15.00 e le 18.00: Sassuolo-Milan e Juventus-Verona. Questi incontri saranno fondamentali per le squadre coinvolte nella lotta per le posizioni che contano in Europa.

L'evento clou della giornata sarà però la sfida serale delle 20.45, dove la capolista Inter ospiterà il Parma davanti ai propri tifosi. Questa partita potrebbe rivelarsi decisiva per la conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri, rendendola un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

I posticipi del lunedì chiudono la 35ª giornata

La 35ª giornata si completerà lunedì 4 maggio con due posticipi serali. Alle 18.30, la Cremonese affronterà la Lazio in un match che potrebbe avere implicazioni per le zone alte della classifica. A chiudere il programma, alle 20.45, sarà il derby del centro Italia tra Roma e Fiorentina, una partita sempre sentita e ricca di spunti tecnici e tattici. Il calendario serrato di questa fase finale del campionato e la posta in palio elevatissima rendono ogni singola gara un crocevia fondamentale per le squadre, tutte impegnate a inseguire i propri obiettivi stagionali con la massima determinazione e concentrazione.