Sua la prodezza che ha spianato la strada verso la vittoria contro la Roma; Hakan Calhanoglu torna protagonista in campo e ovviamente anche il tema del rinnovo di contratto con l’Inter balza al centro dell’attenzione mediatica. Il turco è reduce da un’estate piuttosto concitata; risultati sportivi per nulla gratificanti, sirene turche - con il particolare interesse del Galatasaray - e presunte frizioni con i compagni nerazzurri. L’annata in corso, dal punto di vista del bottino in fase realizzativa, lo vede però ancora una volta protagonista del progetto anche a dispetto di qualche problema fisico di troppo.

9 gol in Serie A, l’ultimo con una valenza particolare dato l’obiettivo scudetto: una perla dalla distanza che riaccende i riflettori sul futuro del regista turco e dunque sul possibile rinnovo di contratto con l’Inter.

Calhanoglu-Inter: futuro tutto da definire tra ingaggio e ruolo in squadra

Diversi scenari risultano connessi al possibile rinnovo di Hakan Calhanoglu con l’Inter ed è forse presto per parlare di certezze. A prescindere dalle prestazioni sul campo, il destino contrattuale del turco potrebbe essere ancora un rebus: pesano l’ingaggio, le valutazioni personali e ovviamente anche l’eventuale interesse di club che potrebbero rappresentare una destinazione gradita per il regista. Dal canto suo, l’ex Milan sembra ancora particolarmente legato all’ambiente nerazzurro e le recenti dichiarazioni dopo il gol con la Roma non fanno altro che confermarlo.

Altrettanto vero è che il calciomercato è spesso carico di imprevisti e ribaltoni; a prescindere dal legame con l’Inter e dall’affetto dei tifosi, il destino è infatti tutt’altro che scritto.

Il destino di Calhanoglu tra contratto, ingaggio, sirene turche e… Cristian Chivu

Il contratto di Hakan Calhanoglu con l’Inter scade il prossimo anno, precisamente a giugno 2027. E’ chiaro che per entrambe le parti ci sia l’interesse nel trovare una soluzione il prima possibile, forse appena dopo il Mondiale. Intanto, le valutazioni della dirigenza nerazzurra partono forse da un ingaggio pesante e dalla possibile collocazione tattica del turco in vista della guida tecnica. A tal proposito, decisivo potrebbe essere anche il parere di Cristian Chivu laddove dovesse essere ancora lui l’allenatore dell’Inter nella prossima stagione.

Da considerare anche la possibile corte del Galatasaray; la scorsa finestra estiva di calciomercato vide il club turco come principale interessato alle prestazioni di Hakan Calhanoglu. Per quest’ultimo sembravano imminenti i titoli di coda della sua avventura all’Inter ma qualcosa è cambiato con il passare dei giorni. Il regista non ha lasciato Milano ma non è detto che le sirene turche non possano tornare ad avere un peso specifico fra qualche settimana, determinando anche un eventuale responso positivo o negativo sul rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu con l’Inter.