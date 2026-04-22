Il Chelsea ha interrotto il rapporto con l'allenatore Liam Rosenior dopo appena tre mesi e mezzo dal suo arrivo sulla panchina dei Blues. Il club londinese ha annunciato l'esonero dell'ex tecnico dello Strasburgo, subentrato a gennaio a Enzo Maresca con un contratto fino al 2032. La decisione deriva dai risultati negativi del mandato di Rosenior.

La gestione di Rosenior è stata segnata da una crisi acuta, con sette sconfitte nelle ultime otto partite. Il crollo in Premier League è stato grave: cinque sconfitte consecutive senza segnare, una striscia negativa dal 1912.

Il quarantunenne tecnico inglese ha guidato il Chelsea in ventitré incontri (11 vittorie). Eliminato da Coppa di Lega e Champions League. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Brighton, Rosenior aveva definito la prestazione “indifendibile” e “inaccettabile”, tra i cori ostili dei tifosi.

La guida tecnica ad interim e le prospettive immediate

Per il resto della stagione, la guida del Chelsea sarà affidata a Calum McFarlane. McFarlane, ex assistente di Rosenior, aveva già ricoperto il ruolo di allenatore ad interim a gennaio, tra l'esonero di Maresca e l'arrivo di Rosenior. In quell'occasione, aveva guidato la squadra in due partite: un pareggio per 1-1 contro il Manchester City e una sconfitta contro il Fulham.

La sua prima sfida ufficiale sarà una semifinale di FA Cup contro il Leeds a Wembley.

Il club ha chiarito che la decisione di esonerare Rosenior non è stata presa con leggerezza, ma è stata ritenuta necessaria in quanto risultati e prestazioni recenti non erano in linea con le elevate aspettative. Attualmente, il Chelsea è settimo in Premier League, compromettendo le speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

I nomi per la successione e le sfide future

La ricerca del prossimo allenatore è iniziata, con nomi di spicco tra i candidati. Si menzionano Andoni Iraola, attuale tecnico del Bournemouth (contratto in scadenza a fine stagione), e Marco Silva, allenatore del Fulham (accordo in scadenza a luglio).

Un altro profilo considerato è Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund, attualmente senza incarico. La scelta del nuovo allenatore sarà cruciale per il futuro del Chelsea, chiamato a risollevarsi dopo una stagione difficile e a ritrovare competitività in Premier League e in Europa.