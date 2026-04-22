Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago è stato ospite ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e parlando del progetto futuro del club bianconero ha detto: "Comolli nell'ultima intervista ha usato termini ambiziosi e questo perché a mio avviso l'amministratore delegato francese ha le spalle coperte dalla società. Credo che la proprietà sia intenzionata ad accelerare il processo di competitività della squadra e che quindi le preoccupazioni legate ai 60/70 milioni derivanti dalla qualificazione alla Champions, non dovessero rappresentare in alcun modo un bivio per le strategie del club.

Come a dire "ok se non ci fossero quegli introiti troveremo un'altra via". Ora peraltro il quarto posto sembra più vicino e quindi il problema non si dovrebbe porre, ma anche se fosse stato, la società avrebbe affrontato la cosa di petto, magari facendo un altro aumento di capitale. Cose che peraltro bisogna trattare sempre con molta cautela, visto che parliamo di una società quotata in borsa".

Juve, Vaciago: 'I piani del club futuri non sono legati alla qualificazione Champions'

Ancora Vaciago: "In generale i piani della Juventus non sono legati alla qualificazione in Champions e questo era il messaggio che ha voluto inviare Comolli al popolo bianconero. Insomma, un segnale forte che di certo è arrivato con il consenso della società, che in definitiva è quella che apre i cordoni della borsa e tira fuori i soldi quando serve"

Vaciago ha concluso: "Posizione politica della Juventus?

La società è indietro rispetto al passato, Giorgio Chiellini e Gianluca Ferrero sono dentro questi giochi ma non appaiono per volere. E' sicuramente un momento storico in cui l'Inter guida la Serie A, perché Beppe Marotta è un dirigente formidabile e predica nel deserto. Perché non è solo la Juventus a essere assente ma anche altre società come il Milan. Anzi, se proprio devo dirla tutta, penso che nei prossimi 2 o 3 anni, magari Chiellini crescendo potrebbe guadagnare peso e rappresentare degnamente la Juve".

Il mercato della Juve e l'esperienza da aggiungere alla rosa

Vaciago ha concluso: "La Juve deve inserire calciatori dal bagaglio di esperienza importante nella propria rosa e quindi credo che si proverà fino alla fine a portare alla Continassa uno fra Lewandowski e Bernardo Silva.

Se non ci dovesse riuscire, perché parliamo di due operazioni complesse, credo che ripiegherà sempre su calciatori di quel tipo li. Insomma, la mossa che ha fatto il Milan con Modric ha fatto scuola".