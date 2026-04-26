Il Como ha conquistato una vittoria fondamentale sul Genoa per 2-0 nella trentaquattresima giornata di Serie A, rilanciando con forza le proprie ambizioni europee. La sfida, disputata al Ferraris, ha visto i lombardi imporsi grazie alle reti di Douvikas e Diao, una per tempo, assicurandosi tre punti cruciali nella serrata corsa verso la Champions League.

La Vittoria del Como al Ferraris

Il vantaggio del Como è arrivato al decimo minuto del primo tempo. Da Cunha ha disegnato un cross preciso in area, permettendo a Douvikas di staccare di testa e superare il portiere Bijlow sul secondo palo, portando in vantaggio i suoi.

Nella ripresa, è stato Assane Diao a chiudere definitivamente i conti. Il suo colpo di testa, nato da un assist involontario di Caqueret su suggerimento di Baturina, ha sigillato il risultato. Questa vittoria segna il ritorno al successo per il Como dopo un periodo di tre giornate senza vittorie, mantenendo viva la speranza di accedere alla massima competizione europea.

Le Voci dagli Spogliatoi: Fabregas e De Rossi

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, aveva infuso grande fiducia nella squadra alla vigilia dell'incontro. Le sue parole, cariche di emozione, riflettevano una profonda convinzione: “Mi lascio andare per le emozioni… ho dormito sereno, perché la nostra prestazione l’ha vista tutto il mondo”.

Dopo la convincente prestazione dei suoi, Fabregas non ha esitato a elogiarli: “Sono coraggiosi, affamati e vogliono sempre di più… dobbiamo essere preparati per uscire sempre forti da qualsiasi risultato”, sottolineando la mentalità vincente del gruppo.

Anche Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha riconosciuto la crescita e i meriti degli avversari. “Il Como è migliorato molto…”, ha affermato, aggiungendo una nota di apprezzamento per la qualità offensiva della squadra lombarda: “…hanno quattro attaccanti che l’ottanta per cento del campionato vorrebbe… mi sembra una squadra molto completa”. Le sue dichiarazioni evidenziano il valore della formazione comasca.

Classifica e Prospettive Europee

Con questi tre punti, il Como ha raggiunto la Roma a quota sessantuno punti in classifica, posizionandosi a sole due lunghezze dalla Juventus, che sarà impegnata in serata contro il Milan. Il successo ottenuto al Ferraris non è solo una vittoria di giornata, ma un segnale forte e chiaro nella lotta per un prestigioso posto in Champions League, dimostrando la determinazione della squadra a competere ai massimi livelli.

Per il Genoa, la sconfitta non intacca significativamente la sua posizione. Già virtualmente salvo, il club vede la matematica certezza della permanenza in categoria sempre più vicina. Nonostante il risultato negativo, De Rossi può guardare al futuro con serenità, mentre il Como continua a coltivare il suo grande sogno europeo.