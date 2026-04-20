La Juventus ha conquistato una vittoria fondamentale battendo il Bologna per 2-0 nel posticipo serale della trentatreesima giornata di campionato. Un successo che rafforza in maniera significativa la sua posizione nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. La partita, disputata a Torino, ha visto i bianconeri sbloccare il risultato già al secondo minuto di gioco con Jonathan David, abile a finalizzare un cross di Kalulu dopo un corner respinto. Il raddoppio è arrivato nella ripresa, al 57', grazie a Thuram, subentrato a Holm, che ha siglato di testa su un'azione ben costruita, iniziata da Conceicao e rifinita da McKennie con un cross preciso.

Prima del fischio d'inizio, lo stadio ha vissuto un momento di profonda commozione per l'omaggio ad Alex Manninger, ex portiere bianconero scomparso tragicamente in un incidente stradale all'età di 48 anni. Una delegazione composta da leggende juventine come Buffon, Chimenti, Chiellini, Bonucci e Marchisio ha deposto una corona di fiori sotto la curva Sud, mentre sugli spalti e in campo si sono susseguiti applausi e ricordi.

La Juventus domina, il Bologna fatica a reagire

La squadra di Spalletti ha approcciato la gara con grande determinazione e intensità, trovando il gol del vantaggio dopo appena novanta secondi e mantenendo un controllo quasi totale del gioco per gran parte del primo tempo.

Il Bologna ha tentato una reazione nella ripresa, con gli ingressi di Ferguson, Moro e Rowe, quest'ultimo sfortunato nel colpire un palo da posizione ravvicinata che avrebbe potuto riaprire la partita. Nel finale, Spalletti ha concesso spazio anche a Zhegrova e Yildiz, mentre tra le fila del Bologna l'ex bianconero Bernardeschi è stato costretto a uscire per infortunio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Per la Juventus, questa è la quinta vittoria ottenuta nelle ultime sei giornate, un ruolino di marcia che consolida la sua posizione in classifica e la proietta con decisione verso la qualificazione alla prossima Champions League. Di contro, il Bologna incassa la tredicesima sconfitta stagionale, un risultato che allontana sempre più le speranze di un piazzamento europeo, rendendo il cammino più arduo.

Situazione in classifica e le parole di Spalletti

Con i tre punti conquistati, la Juventus si porta a cinque lunghezze di vantaggio sul quinto posto, attualmente occupato da Como e Roma. Un distacco che offre nuove prospettive e rende il secondo posto, con Milan e Napoli a soli tre punti, un obiettivo più concreto. La prestazione dei bianconeri è stata caratterizzata da una notevole brillantezza atletica e dalla capacità di creare numerose occasioni da gol, specialmente nel primo tempo. Nonostante il momento positivo, il tecnico Spalletti ha invitato alla prudenza: "Scudetto il prossimo anno? Ma stiamo calmini tutti, una bella camomilla ogni tanto, prima di andare a letto", sottolineando la necessità di mantenere la calma e la concentrazione.

Il Bologna ha evidenziato alcune difficoltà, in particolare sulle palle inattive, subendo il tredicesimo gol stagionale proprio in queste situazioni, a dimostrazione di problemi di contraerea e concentrazione. Nonostante ciò, la squadra di Italiano ha cercato di proporre il proprio gioco, ma la maggiore solidità difensiva della Juventus e l'incisività in attacco hanno fatto la differenza. Nel prossimo turno, i bianconeri affronteranno il Milan a San Siro, in una sfida che si preannuncia cruciale per la rincorsa alle posizioni di vertice.