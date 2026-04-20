L'Inter compie un passo decisivo verso il ventunesimo scudetto, consolidando il primato con dodici punti di vantaggio sul Napoli a cinque giornate dalla conclusione del campionato. La lotta per il secondo posto si infiamma: il Milan risale, agganciando i partenopei, mentre la Juventus si avvicina, portandosi a soli tre punti dalla coppia di inseguitrici.

Inter: il tricolore è a un passo

La squadra di Chivu può ormai preparare la festa. Con dodici punti di margine sul Napoli e quindici ancora in palio, la matematica è saldamente dalla sua parte. La volata scudetto è ormai una formalità, con la capolista sempre più vicina alla conquista del tricolore.

Il vantaggio dell'Inter appare incolmabile, proiettando i nerazzurri verso il successo.

Milan e Juve: corsa serrata per il secondo posto

La battaglia per la seconda posizione si fa serrata. Il Milan, pur senza brillare, ha ottenuto una vittoria importante a Verona grazie a un gol di Rabiot, raggiungendo il Napoli al secondo posto. La Juventus, con la quinta vittoria nelle ultime sei partite, ha ridotto il distacco, portandosi a soli tre punti dalla coppia di testa e staccando Como e Roma.

Il Napoli e le dinamiche di classifica

Il Napoli ha subito una battuta d'arresto significativa nella trentatreesima giornata di Serie A. La sconfitta contro la Lazio ha interrotto l'imbattibilità casalinga al Maradona, spegnendo le residue speranze di rimonta sul vertice della classifica.

Questo esito ha complicato la posizione dei partenopei nella corsa per il secondo posto. Mentre l'Inter naviga con sicurezza verso il traguardo, il finale di campionato si preannuncia ad alta tensione.