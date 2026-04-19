La Juventus ha conquistato una vittoria cruciale contro il Bologna, imponendosi per 2-0 nel posticipo serale della trentatreesima giornata di Serie A. L'incontro, disputato all’Allianz Stadium di Torino, è stato caratterizzato non solo dal risultato sportivo ma anche da un momento di profonda commozione in ricordo di Alex Manninger, ex portiere bianconero.

Prima del fischio d'inizio, la società ha voluto rendere omaggio a Manninger, tragicamente scomparso all'età di quarantotto anni. Una cerimonia toccante ha visto la partecipazione di ex compagni di squadra come Buffon, Chimenti, Chiellini, Bonucci e Marchisio, i quali hanno deposto una corona di fiori davanti alla porta sotto la curva Sud.

L'emozionante tributo è stato accolto dagli applausi e dai cori di tutto l'Allianz Stadium, a testimonianza del grande affetto per l'ex estremo difensore.

La cronaca del match: David sblocca subito

La Juventus ha iniziato la partita con grande determinazione, trovando il vantaggio già al secondo minuto. Su un calcio d’angolo battuto dai bianconeri, la difesa del Bologna ha respinto il pallone, ma Kalulu è stato lesto a rimetterlo al centro. Lì, Jonathan David ha svettato con un preciso colpo di testa, insaccando la rete dell'1-0. Nel corso della prima frazione di gioco, i padroni di casa hanno continuato a spingere, creando diverse occasioni. Il portiere ospite Ravaglia si è però distinto con interventi efficaci, negando il raddoppio in particolare su conclusioni di David e Holm.

Al dodicesimo minuto, un gol di Conceicao è stato annullato per una posizione di fuorigioco, mantenendo il risultato invariato.

Thuram raddoppia e chiude la partita

Nella ripresa, la Juventus ha mantenuto il controllo del gioco, consolidando il proprio vantaggio al cinquantasettesimo minuto. Dopo un'azione insistita avviata da Conceicao, Locatelli ha tentato la conclusione, respinta dalla difesa avversaria. La palla è giunta a McKennie, che ha pennellato un cross perfetto per l'incornata vincente di Thuram, portando il punteggio sul 2-0. Nonostante i tentativi del Bologna di reagire, la formazione bianconera ha saputo gestire il ritmo della gara, concedendo pochi spazi agli avversari e mantenendo salda la propria difesa.

Fase finale: infortuni e gestione del vantaggio

Nella parte finale dell'incontro, il tecnico del Bologna ha cercato di rimescolare le carte con alcune sostituzioni, nel tentativo di riaprire il match. Rowe è andato vicino a riaccendere le speranze ospiti, colpendo il palo con una conclusione insidiosa. Tuttavia, la sfortuna ha continuato a perseguitare la squadra emiliana. All’ottantaquattresimo minuto, Bernardeschi è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare, lasciando il Bologna in inferiorità numerica per il resto della partita. La Juventus ha controllato senza affanni gli ultimi minuti, blindando la vittoria e consolidando la propria posizione in classifica. Il successo è stato reso ancora più significativo dai passi falsi delle dirette concorrenti, che hanno permesso ai bianconeri di guadagnare terreno.

La serata all'Allianz Stadium si è conclusa con la piena soddisfazione dei tifosi juventini, sia per la vittoria ottenuta che per il sentito omaggio a Alex Manninger, una figura indimenticabile e molto amata nell'ambiente bianconero.