Il Paris Saint Germain e l'Atletico Madrid sono le prime due squadre a conquistare l'accesso alle semifinali di Champions League. I francesi, campioni in carica, hanno confermato la loro superiorità anche nel match di ritorno dei quarti di finale contro il Liverpool. Dopo il 2-0 ottenuto a Parigi, la formazione transalpina ha replicato il punteggio ad Anfield grazie a una doppietta decisiva di Dembelé nel secondo tempo. Il Paris Saint Germain affronterà ora in semifinale la vincente tra Bayern Monaco e Real Madrid.

L'Atletico Madrid, guidato da Diego Simeone, ha invece subito una sconfitta interna per 2-1 contro il Barcellona.

La partita si è decisa tutta nel primo tempo, con le reti di Yamal e Torres per i catalani e di Lookman per i padroni di casa. Nonostante il risultato sfavorevole, la squadra spagnola ha potuto festeggiare la qualificazione grazie al solido successo per 2-0 ottenuto all'andata al Camp Nou. In semifinale, l'Atletico affronterà la vincente tra Arsenal e Sporting Lisbona.

Il percorso delle qualificate

Il Paris Saint Germain si conferma tra le squadre più solide e determinate della competizione, superando un avversario di prestigio come il Liverpool sia in casa che in trasferta. La doppietta di Dembelé ad Anfield ha permesso ai francesi di chiudere la pratica qualificazione con autorità, dimostrando notevole compattezza difensiva e capacità di sfruttare le occasioni da gol.

L'Atletico Madrid, pur perdendo in casa contro il Barcellona, ha saputo gestire il vantaggio cruciale maturato nella gara d'andata, confermando la solidità del proprio impianto di gioco sotto la guida di Simeone.

Le prossime sfide

Le semifinali di Champions League vedranno dunque il Paris Saint Germain opposto a una tra Bayern Monaco e Real Madrid, mentre l'Atletico Madrid se la vedrà con la vincente della sfida tra Arsenal e Sporting Lisbona. Le due squadre qualificate hanno dimostrato grande determinazione e capacità di gestione strategica nei momenti chiave dei rispettivi confronti. L'attesa ora si concentra sui prossimi incontri, che decreteranno le finaliste della massima competizione europea per club.