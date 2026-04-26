Doriane Pin, pilota ventiduenne e campionessa in carica della F1 Academy, ha compiuto un passo decisivo nella sua carriera sportiva. La scorsa settimana, ha avuto l'opportunità di mettersi al volante della Mercedes W12 sul celebre circuito di Silverstone, completando ben settantasei giri e percorrendo un totale di duecento chilometri. Un'esperienza che ha segnato un momento storico per la giovane atleta.

“Guidare una vettura di F1 per la prima volta è stato irreale. È stata un’opportunità unica e ho fatto in modo di godermi al massimo la giornata”, ha dichiarato la pilota francese, esprimendo tutta la sua emozione.

Pin ha inoltre aggiunto una riflessione significativa sul suo ruolo: “Sebbene il fatto di essere una donna pilota non mi definisca, è stato bello mostrare ciò che possiamo fare”. Questo evento la rende la prima donna a guidare una monoposto Mercedes, riaccendendo con forza il dibattito sulla partecipazione femminile nei Gran Premi di Formula 1.

Il test storico con la W12

Il test con la Mercedes W12, la vettura che nel 2021 ha permesso a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas di conquistare il campionato costruttori, ha rappresentato per Doriane Pin un banco di prova di eccezionale importanza. La pilota ha evidenziato le notevoli differenze rispetto alle auto che aveva guidato in precedenza, sottolineando la potenza e la complessità della monoposto di Formula 1.

“La W12 è ovviamente molto diversa dalle altre auto che ho potuto guidare. Tutto è diverso, più grande e più potente”, ha spiegato Pin, aggiungendo: “Sono contenta di essere riuscita a prendere fiducia giro dopo giro e a dimostrare di cosa sono capace”. Questa performance ha confermato le sue capacità e la sua determinazione nel mondo delle corse automobilistiche.

Le pioniere della Formula 1

La storia della partecipazione femminile in Formula 1 affonda le sue radici nel passato, con figure che hanno aperto la strada in un ambiente prevalentemente maschile. La prima donna a correre un Gran Premio fu Maria Teresa de Filippis, che debuttò nel Gran Premio di Monaco nel lontano 1958. Negli anni successivi, Lella Lombardi si distinse come l'unica donna a conquistare punti in un GP, un traguardo raggiunto nel 1975 in Spagna.

Altre donne, tra cui Divina Galica, Desiré Wilson e Giovanna Amati, tentarono di qualificarsi per i Gran Premi, pur senza successo.

Negli ultimi anni, diverse pilote hanno ricoperto il ruolo di test driver, contribuendo allo sviluppo delle vetture senza però gareggiare ufficialmente. Tra queste si annoverano Maria de Villota, Susie Wolff, Simona de Silvestro, Carmen Jordá, Tatiana Calderón e Jessica Hawkins. Ora, Doriane Pin si unisce a questa lista di talenti femminili, ma con un intento più ambizioso: la sua recente “sortita” in pista riaccende e amplifica il dibattito sulla possibilità di vedere nuovamente delle donne competere attivamente nei Gran Premi.

Doriane Pin: Development Driver Mercedes

Oltre al significativo test in pista, Doriane Pin ha ricevuto una promozione di grande rilievo: è stata nominata Development Driver per il team Mercedes. Questo ruolo strategico le consentirà di lavorare a stretto contatto con la squadra, partecipando attivamente allo sviluppo tecnico delle vetture. Le sue mansioni includeranno il lavoro al simulatore, l'impegno in fabbrica e la presenza in pista, affiancando i piloti titolari e fornendo un contributo fondamentale all'evoluzione delle monoposto. Questo incarico rappresenta un ulteriore e importante passo nella sua crescita professionale, consolidando la sua presenza e il suo futuro nel prestigioso mondo della Formula 1.